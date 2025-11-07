Gdf, cambio al vertice del gruppo delle Fiamme Gialle di Sibari

Condividi

Il Maggiore Alessandro D’Elia ha assunto l’incarico di Comandante del Gruppo Guardia di Finanza Sibari.

Sostituisce il Ten. Col. Giuseppe Maniglio che, dopo circa tre anni di intenso e apprezzato lavoro, lascia il Comando del Reparto della sibaritide per assumere l’incarico di Comandante del Gruppo di Lamezia Terme

All’atto dell’insediamento, il Comandante Provinciale di Cosenza, Colonnello Giuseppe Dell’Anna, ha formulato i migliori auguri al neo Comandante del Gruppo Sibari, affinché nel solco del suo predecessore, garantisca anche in quel territorio il supporto del Corpo a contrasto dell’evasione fiscale e, più in generale, di tutti gli illeciti di specifica natura economica e finanziaria.

Un momento importante – come rimarcato dallo stesso Colonnello Dell’Anna – che rappresenta sicuramente una continuità dell’impegno del Gruppo Sibari a tutela delle libertà economiche e che, da oggi, sarà affidata al Comando dell’Ufficiale Superiore.

Di origine Salernitane, laureato in Giurisprudenza, il Magg. Alessandro D’Elia è stato nominato Ufficiale del Corpo nell’anno 2010.

Nella sua quasi trentennale carriera nella Guardia di Finanza ha prestato servizio anche presso il Comando Generale del Corpo.

Profondo conoscitore del territorio della Provincia di Cosenza, nel grado di Capitano ha retto la Compagnia di Castrovillari e, successivamente, il Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria Cosenza, dove ha coordinato importanti attività di polizia giudiziaria che riscuotevano il plauso delle Autorità Giudiziarie, nonché ricompense di ordine morale del Corpo, di cui, l’ultima, consegnatagli direttamente da S.E. il Prefetto di Cosenza nell’ambito dell’annuale Festa che celebra la Fondazione del Corpo.

Da ultimo, l’Ufficiale Superiore ha ricoperto il ruolo di Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Cosenza, dove ha evidenziato grande professionalità e competenza nell’assolvimento dell’incarico.