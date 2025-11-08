Riconoscere il valore delle donne anziane: iniziativa della UILP Calabria in collaborazione con l’IC “G. Casalinuovo” di Catanzaro

Condividi

“Identità delle donne anziane oggi, non solo nonne”: si è svolto a Catanzaro l’incontro promosso dal Coordinamento Regionale Pari Opportunità Pensionati della Uil, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “G. Casalinuovo”.

“Si è trattato di un’iniziativa – ha detto Francesco De Biase, Segretario Generale Pensionati UIL Calabria, che ha presieduto i lavori – volta a sottolineare l’importanza delle donne nella società, non solo come figure familiari, ma come individui con competenze, esperienze e aspirazioni uniche. L’obiettivo è quello di combattere stereotipi e pregiudizi legati all’età e al genere per far affermare principi di libertà e di uguaglianza. Sono rimasto particolarmente colpito dalla sensibilità e dal lavoro svolto in questi mesi dagli studenti della Scuola Primaria “Casalinuovo” che hanno colto a pieno il significato dell’iniziativa presentando, nell’appuntamento conclusivo, video, cartelloni, interviste e rappresentazioni teatrali. I lavori sono stati eseguiti magistralmente dagli alunni delle quinte classi, guidate dalle loro docenti. Un incontro intergenerazionale ricco di riflessioni che ha saputo unire storie, cultura e valori fondamentali per una società più inclusiva e rispettosa di tutti. Un esperimento straordinariamente complesso quanto appagante sotto il profilo del coinvolgimento emotivo e della partecipazione”.

Il progetto “Identità NON SOLO NONNE”, promosso dal Gruppo di lavoro Coordinamento Regionale Pari Opportunità Pensionati della Uil, rappresenta un passo importante verso la promozione delle pari opportunità e il riconoscimento del valore delle donne anziane. Attraverso questa iniziativa, la UILP si impegna a costruire una società più equa e inclusiva, dove ogni donna, indipendentemente dalla sua età, possa esprimere pienamente il proprio potenziale. L’obiettivo è incrementare la condivisione e il rapporto “nonni-nipoti”, con l’opportunità di sviluppare una coscienza critica nei più giovani e la consapevolezza della parità di genere. Attraverso seminari e workshop all’interno dei vari istituti scolastici della provincia, il gruppo di lavoro si pone di raggiungere l’obiettivo nei tempi prescritti con la possibilità di riproporre il progetto con cadenza semestrale.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto presso la Scuola Primaria “G. Casalinuovo”, Grazia Francesca Marcianò (Presidente Pari Opportunità UILP Catanzaro) ha presentato il progetto “Identità NON SOLO NONNE”. Sono intervenuti Maria Riccio (Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “G. Casalinuovo”), Mariaelena Senese (Segretario Generale UIL Calabria) e Livia Piersanti (Segretario Nazionale UILP).