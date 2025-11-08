Una studentessa del Polo “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme nel “Menu di Natale” del celebre caseificio Arrigoni Battista

Condividi

Prestigioso riconoscimento per Melissa Ammendola, studentessa del Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, diretto dalla prof.ssa Anna Primavera.

La giovane allieva del corso di Enogastronomia, seguita dal prof. Fabrizio Astorino, ha visto la propria ricetta “Ravioli al nero di seppia con spuma di Stracchino, noci e pere” selezionata tra le migliori d’Italia per entrare a far parte del nuovo “Menù di Natale” del rinomato caseificio bergamasco Arrigoni Battista, azienda leader nel settore lattiero-caseario con oltre 110 anni di storia.

La partecipazione del Polo “Einaudi” rientra in un progetto nazionale promosso da Arrigoni Battista in collaborazione con otto Istituti Alberghieri italiani, nell’ambito del concorso didattico “Cooking Quiz”, volto a valorizzare la creatività dei futuri professionisti della ristorazione.

Gli studenti sono stati invitati a ideare nuove ricette utilizzando i pluripremiati formaggi dell’azienda, con l’obiettivo di unire tradizione, innovazione e passione — i valori fondanti del marchio bergamasco.

La ricetta di Melissa Ammendola, seguita e sostenuta dal prof. Fabrizio Astorino, si è distinta per equilibrio di sapori e originalità, risultando tra le 80 selezionate a livello nazionale e inserite nel ricettario ufficiale del caseificio.

Le preparazioni sono state riprodotte e fotografate professionalmente e saranno pubblicate prossimamente sul sito ufficiale www.arrigoniformaggi.it, corredate dai dovuti credit.

Il risultato conferma ancora una volta il ruolo del Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme come fucina di giovani talenti capaci di portare in alto, con competenza e creatività, il nome della scuola e del territorio.