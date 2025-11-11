Lamezia, si illumina di rosso e arancione il Tribunale per il 25 novembre

Condividi

Grazie alla collaborazione tra il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e il Soroptimist Club lametino, anche quest’anno il tribunale si illuminerà di rosso e arancione il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Un segnale di attenzione – dichiara la presidente del CPO Mariannina Scaramuzzino – sul territorio contro un fenomeno che ci ha sempre visti protagonisti in prima linea”. L’ iniziativa è condivisa con la Rete Calabria dei CPO “ uniti per contare”

L’iniziativa, come ogni anno, sceglie un luogo di forte valenza istituzionale e simbolica per ricordare che la lotta alla violenza di genere si combatte ogni giorno, unendo all’applicazione delle norme una battaglia culturale che parta dalle scuole, dalla rete delle associazioni, da quanti operano nei diversi ambiti della vita civile. Attività che il Cpo lametino sta portando avanti da diversi anni attivando sinergie con le diverse realtà presenti sul territorio sui temi della parità di genere e dell’inclusione