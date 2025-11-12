Nassiriya: Occhiuto, simbolo del sacrificio degli italiani impegnati nel mondo

Condividi

“Oggi ricordiamo i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, con un pensiero particolare alle vittime della strage di Nassiriya, simbolo del coraggio e del sacrificio degli italiani impegnati nel mondo.

Il loro esempio testimonia il valore più alto del servizio allo Stato e all’umanità.

A loro, e a tutti coloro che ogni giorno operano per garantire sicurezza, libertà e dignità ai popoli, va la nostra più profonda riconoscenza”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.