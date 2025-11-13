HapuEditore

Anas: 980 interventi contro il rischio idrogeologico su 11.600 km di strade italiane
13 Nov 2025
“Anas gestisce circa 5.200 km di strade a rischio potenziale di fenomeni franosi e 6.400 km di strade a rischio di potenziali alluvioni”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme al convegno di Ansfisa “Conoscenza, supervisione e sicurezza. Priorità e sviluppo sul territorio: prevenzione del rischio idrogeologico, autorizzazioni, attività di vigilanza e controllo” in corso oggi a Napoli.

“In sinergia con Ansfisa – ha detto il numero uno di Anas – abbiamo individuato gli itinerari con elevato fattore di rischio idrogeologico e attribuito all’intera infrastruttura in gestione i diversi livelli di rischio”.
L’obiettivo è intervenire con azioni pianificate, con l’utilizzo di fondi dell’Unione Europea, attraverso opere di mitigazione e adattamento al rischio idrogeologico e idraulico.

Anas è coinvolta – sottolinea l’AD Gemme – in un tavolo per la definizione di un Piano Nazionale di Resilienza delle Reti di Trasporto, promosso dal MIT e dal MASE, che coinvolge i Gestori delle reti di trasporto, le Regioni, le Autorità di Bacino e gli altri enti e istituzioni a presidio del territorio.

Attenzione al climate change

“L’analisi comprende il cambiamento climatico e i suoi impatti, in particolare l’aumento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni estremi. Stiamo lavorando a modelli di azioni mirate e predittive di adattamento delle opere infrastrutturali e del territorio”.

Sulla base di queste riflessioni è “fondamentale – sottolinea Gemme – il Piano di Mitigazione del Rischio Idrogeologico”:

  • circa 980 interventi ad alta priorità
  • finanziamenti da fonti diverse, tra cui il fondo di dissesto idrogeologico del Contratto di Programma 2021–2025

Si tratta di “una visione strutturata del contesto territoriale e dei fenomeni di dissesto sulle singole opere e sugli itinerari della rete nazionale, con la determinazione della priorità di interventi e l’individuazione delle criticità”.

Il Piano di Mitigazione del Rischio Idrogeologico comprende:

  • dati provenienti dagli Enti territoriali (PAI, IFFI, ISPRA, ecc.)
  • analisi di vulnerabilità dell’infrastruttura
  • dati di traffico
  • indicatori di sensibilità agli impatti

Le misure di adattamento e mitigazione sono:

  • non strutturali: sensori per il monitoraggio dell’infrastruttura
  • strutturali: opere di sostegno, difesa dalle frane, protezione dall’erosione fluviale e marina

 

FOCUS CAMPANIA

In Campania, Anas ha:

  • investimenti di manutenzione programmata per oltre 550 milioni di euro
  • 125 milioni in progettazione
  • 170 milioni in corso di esecuzione

Per i dissesti idrogeologici:

  • oltre 25 milioni di euro attivi
  • 16 milioni in progettazione
  • 9 milioni in corso di esecuzione

Tra gli interventi:

  • in progettazione: strada statale 166 “degli Alburni” nel Cilento (oltre 10 milioni di euro)
  • in corso di esecuzione: strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Sapri
  • investimento complessivo di 4 milioni di euro
  • installazione di reti in aderenza e barriere paramassi sul costone roccioso fino al confine con Maratea

conclusione prevista entro la prossima primavera


