Anas: 980 interventi contro il rischio idrogeologico su 11.600 km di strade italiane

Condividi

“Anas gestisce circa 5.200 km di strade a rischio potenziale di fenomeni franosi e 6.400 km di strade a rischio di potenziali alluvioni”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme al convegno di Ansfisa “Conoscenza, supervisione e sicurezza. Priorità e sviluppo sul territorio: prevenzione del rischio idrogeologico, autorizzazioni, attività di vigilanza e controllo” in corso oggi a Napoli.



“In sinergia con Ansfisa – ha detto il numero uno di Anas – abbiamo individuato gli itinerari con elevato fattore di rischio idrogeologico e attribuito all’intera infrastruttura in gestione i diversi livelli di rischio”.

L’obiettivo è intervenire con azioni pianificate, con l’utilizzo di fondi dell’Unione Europea, attraverso opere di mitigazione e adattamento al rischio idrogeologico e idraulico.

Anas è coinvolta – sottolinea l’AD Gemme – in un tavolo per la definizione di un Piano Nazionale di Resilienza delle Reti di Trasporto, promosso dal MIT e dal MASE, che coinvolge i Gestori delle reti di trasporto, le Regioni, le Autorità di Bacino e gli altri enti e istituzioni a presidio del territorio.

Attenzione al climate change

“L’analisi comprende il cambiamento climatico e i suoi impatti, in particolare l’aumento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni estremi. Stiamo lavorando a modelli di azioni mirate e predittive di adattamento delle opere infrastrutturali e del territorio”.

Sulla base di queste riflessioni è “fondamentale – sottolinea Gemme – il Piano di Mitigazione del Rischio Idrogeologico”:

circa 980 interventi ad alta priorità

finanziamenti da fonti diverse, tra cui il fondo di dissesto idrogeologico del Contratto di Programma 2021–2025

Si tratta di “una visione strutturata del contesto territoriale e dei fenomeni di dissesto sulle singole opere e sugli itinerari della rete nazionale, con la determinazione della priorità di interventi e l’individuazione delle criticità”.

Il Piano di Mitigazione del Rischio Idrogeologico comprende:

dati provenienti dagli Enti territoriali (PAI, IFFI, ISPRA, ecc.)

(PAI, IFFI, ISPRA, ecc.) analisi di vulnerabilità dell’infrastruttura

dati di traffico

indicatori di sensibilità agli impatti

Le misure di adattamento e mitigazione sono:

non strutturali : sensori per il monitoraggio dell’infrastruttura

: sensori per il monitoraggio dell’infrastruttura strutturali: opere di sostegno, difesa dalle frane, protezione dall’erosione fluviale e marina

FOCUS CAMPANIA

In Campania, Anas ha:

investimenti di manutenzione programmata per oltre 550 milioni di euro

125 milioni in progettazione

170 milioni in corso di esecuzione

Per i dissesti idrogeologici:

oltre 25 milioni di euro attivi

16 milioni in progettazione

9 milioni in corso di esecuzione

Tra gli interventi:

in progettazione : strada statale 166 “degli Alburni” nel Cilento (oltre 10 milioni di euro)

: strada statale 166 “degli Alburni” nel (oltre 10 milioni di euro) in corso di esecuzione: strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Sapri

investimento complessivo di 4 milioni di euro

installazione di reti in aderenza e barriere paramassi sul costone roccioso fino al confine con Maratea

conclusione prevista entro la prossima primavera