Luigi Marattin a Lamezia per “La Calabria e la sua Missione Possibile”

LAMEZIA TERME (CZ) – Un importante momento di riflessione e dibattito sulle sorti e sul futuro della Regione è in programma per mercoledì 20 novembre, alle ore 15.45, presso la prestigiosa cornice del Palazzo Greco Stella, in Piazza Salvo d’Acquisto n. 16, a Lamezia Terme.

L’evento, che ha come titolo “La Calabria e la sua Missione Possibile”, vedrà la partecipazione di illustri esponenti della politica regionale e nazionale, chiamati a confrontarsi sulle strategie necessarie per rilanciare la Calabria. Il momento più atteso sarà l’intervento dell’Onorevole Luigi Marattin, Segretario Nazionale del Partito LiberalDemocratico (PLD). Marattin, è noto per il suo alto profilo di economista e politico. Già Professore Associato di Economia Politica all’Università di Bologna e Presidente della Commissione Finanze della Camera nella scorsa legislatura, vanta una preparazione tecnica sui temi economici e di finanza pubblica. In Calabria giunge com Segretario Nazionale del PLD, partito che si colloca nello spazio politico del centro, proponendosi come alternativa al bipolarismo e al populismo, la cui agenda è centrata sui valori di un liberalismo responsabile e democratico, puntando a un’Italia in cui lo Stato sia più efficiente, in cui si moltiplichino le opportunità e in cui il legame tra merito e risultato sia più lineare. La missione è quella di offrire soluzioni concrete e controcorrente per una politica che torni a occuparsi della complessità, anziché semplificarla per fini elettorali.

I lavori saranno aperti dai saluti di Antonino Costantino, Dirigente nazionale del PLD ed ex assessore al Comune di Lamezia Terme, che introdurrà il tema centrale dell’incontro, ponendo le basi per un dialogo costruttivo.

Il tavolo dei relatori sarà arricchito da voci autorevoli che porteranno diverse prospettive sulla “missione possibile” della regione:

Angelo Montalto, Segretario Regionale del PDL.

Gianluca Gallo, Consigliere Regionale di Forza Italia.

Ernesto Madeo, Sindaco di San Demetrio Corone e imprenditore.

Annita Vitale, Segreteria cittadina di Azione per Lamezia Terme.

Joseph Veneziano, Segretario per la Provincia di Cosenza del PLD

A moderare il dibattito, garantendo un confronto equilibrato e stimolante, sarà il giornalista del Corriere della Calabria, Danilo Monteleone. L’evento, ad ingresso libero, si propone come un’occasione importante per ascoltare proposte concrete, confrontarsi con i protagonisti della politica e contribuire attivamente a delineare il futuro di una Calabria che vuole e può scommettere sulle proprie potenzialità.