A Lamezia al via il concorso “Radici di stile: C’era una volta la pacchiana…”

Si è celebrato l’11 novembre, per la prima volta in Italia, la Giornata nazionale degli abiti storici, istituita con la legge 5 aprile 2025 n. 59. Una ricorrenza nata per valorizzare il patrimonio culturale e manifatturiero degli abiti tradizionali, considerati non solo testimonianze del passato, ma elementi vivi dell’identità delle comunità locali.

Per l’occasione, a Lamezia Terme il Centro Studi “Minor Plus” lancia il concorso dedicato alle scuole “Radici di stile: C’era una volta la pacchiana… – A scuola con le nostre tradizioni”, un’iniziativa che intreccia poesia, fumetto e memoria, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni.

Come spiegato dal presidente del Centro Studi, dott. Smeraldo Polopoli, «l’abito storico non deve essere visto come un semplice reperto museale, ma come un codice identitario vivo e dinamico».

Il concorso

L’iniziativa è rivolta alle scuole primarie e secondarie e punta a far riscoprire ai giovani la storia, il significato e la bellezza dei tradizionali abiti locali. Due le categorie previste:

Poesia

Fumetto

Il tema comune è l’abito tradizionale del proprio territorio, da raccontare attraverso versi o tavole illustrate. Per i fumetti viene richiesto di ambientare la storia in un luogo cittadino ben riconoscibile — piazze, fontane, mercati, monumenti — valorizzando anche eventuali espressioni dialettali, con il supporto di familiari o esperti.

Modalità di partecipazione

Le classi dovranno iscriversi entro dicembre 2025.

Ogni studente potrà presentare:

Una poesia inedita (max 20 righe)

Oppure un fumetto (max 10 vignette) ambientato in un contesto urbano locale

Ogni opera dovrà essere accompagnata da una breve descrizione (max 100 parole).

L’invio è previsto entro il 31 gennaio 2026 all’indirizzo: centrostudiminorplus@libero.it

La giuria, composta da esperti di poesia, fumetto e tradizioni popolari, valuterà i lavori secondo quattro criteri: originalità, fedeltà alle tradizioni, qualità e conoscenza dell’abito locale.

Premi e cerimonia finale

Ai primi tre classificati verranno assegnate targhe ricordo accompagnate da souvenir calabresi, mentre alle scuole partecipanti sarà conferito un diploma di benemerenza.

La premiazione avrà luogo nel mese di febbraio 2026; sede e data esatta saranno comunicate successivamente.

Francesco Polopoli: “Un cammino di consapevolezza per le nuove generazioni”

Il professor Francesco Polopoli, tra i promotori dell’iniziativa, auspica una partecipazione ampia da parte degli istituti scolastici: «L’allestimento di mostre fotografiche o la creazione di abiti tradizionali negli istituti darebbe ulteriore significato all’iniziativa, che vuole mettersi al servizio della comunità nel mosaico variegato della terra calabrese».

Il Centro Studi Minor Plus, conclude Polopoli, continuerà a dare voce alle lingue minori e minoritarie, alle microstorie locali e alle tematiche legate ai minori, collaborando con Pro Loco, enti e istituzioni per un percorso condiviso di valorizzazione culturale.