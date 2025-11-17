HapuEditore

La Fondazione Trame incontra i lettori del quotidiano tedesco Die Tageszeitung
17 Nov 2025
redazione Corriere di Lamezia
Ieri presso il Chiostro di San Domenico una delegazione della Fondazione Trame ETS ha accolto per la seconda volta (la prima a maggio di quest’anno) un gruppo di turisti tedeschi, lettori del quotidiano Die Tageszeitung (Taz) – quotidiano tedesco, fondato a Berlino nel 1978 e di proprietà della cooperativa dei suoi giornalisti e dipendenti – in viaggio attraverso la Calabria per conoscere la regione oltre i luoghi comuni e le narrazioni stereotipate che spesso circolano all’estero.

A guidarli in questo percorso è la giornalista Marina Collaci, che da anni racconta l’Italia al pubblico tedesco con uno sguardo attento e critico.

I visitatori hanno manifestato grande interesse per la storia recente di Lamezia Terme e per il lavoro svolto dalla Fondazione. Ne è nato un dialogo intenso e partecipato, che ha ripercorso l’evoluzione del clima sociale della città negli ultimi trent’anni, gli anni difficili segnati da intimidazioni, paure e silenzi, e il graduale cambiamento che ha preso forma quando cittadini, imprenditori e associazioni hanno scelto di reagire.

Raccontare la nascita dell’Associazione Antiracket Lametina ha significato ripercorrere una stagione di coraggio civile, fatta di scelte collettive e di impegno quotidiano, che ha aperto la strada a nuove forme di partecipazione e consapevolezza. Da quel percorso, negli anni, è maturata anche l’idea della Fondazione Trame, che oggi porta avanti progetti culturali, educativi e sociali per rafforzare la comunità e promuovere una visione della Calabria fondata su diritti, cultura e responsabilità.

Dopo il confronto al Chiostro, l’incontro si è spostato sulle strade della città, per una passeggiata sul corso principale, occasione per continuare a dialogare in modo informale, osservare gli spazi quotidiani dei lametini e respirare l’atmosfera di una domenica assolata di novembre.

L’incontro ha rappresentato un piccolo passo verso quella narrazione diversa, più giusta e più autentica, che la Calabria merita e che, chi osserva senza pregiudizi, sa apprezzare.


