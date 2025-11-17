Premio Sila ’90, tra prestigio e identità: oltre trecento eccellenze celebrate in 34 edizioni

Condividi

La suggestiva location del Salone delle Conferenze di Cotronei, ha ospitato la TRENTAQUATTRESIMA EDIZIONE della cerimonia di consegna del prestigioso PREMIO SILA ’90, encomio materialmente realizzato dal noto orafo di fama internazionale Michele Affidato.

L’evento organizzato dal promoter Giuseppe Pipicelli e da Angolo 12, col supporto del Parco nazionale della Sila, dell’UNCEM, della SADEL, dell’UNPLI, e dei comuni silani di Spezzano della Sila, San Giovanni in Fiore, Cotronei, Savelli, Sersale, e Taverna, anche per questa edizione ha registrato la presenza tra premiati e personalità presenti, di eccellenze della nostra terra.

La cerimonia di premiazione moderata dalla presentatrice Antonella Pezzetta si è aperta con la premiazione dell’assessore regionale Gianluca Gallo, premiato dal presidente regionale di Uncem Vincenzo Mazzei e dal Direttore del Parco Nazionale della Sila, Ilario Treccosti, l’editore Florindo Rubbettino è stato premiato dall’assessore al turismo di San Giovanni in Fiore, Antonio Martino e dalla pittrice Wilma Pipicelli.

Il Sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati ha invece premiato insieme al Presidente Unitalsi di Crotone Carlo Garofalo, la già garante della salute Annamaria Stanganelli.

Mentre il presidente regionale del CONI, Tino Scopelliti ha ricevuto l’encomio direttamente dalle mani del patron Giuseppe Pipicelli e dalle sue collaboratrici Simona Costantino e Emanuela Belcastro.

Il comandante dei Carabinieri forestali di Cosenza, Francesco Alberti, è stato premiato dal Direttore del parco nazionale della Sila, Ilario Treccosti e dal delegato UNPLI, Saverio Pascale.

Il Barattolo associazione ambientale ha ricevuto il prestigioso encomio dalle mani di Giuseppe Miletta tour operator e dal Sindaco baby di Cotronei, Alessio Lazzarini.

Infine la rinomata azienda agrituristica la Taverna dei Briganti è stata premiata dalle assessore Rosa Toscano e Antonella Borza.

Nella giornata precedente era stato premiato dal Presidente del parco Sila Liborio Bloise e dalla regista Jessica Oliveti anche Jordan River, regista e produttore del film ‘’ Il Monaco che vinse l’Apocalisse”.

Tra gli ospiti musicali anche gli artisti Daniela Centorrino, Filippo Garruba e AlessandroSantacaterina, premiati dal sindaco di Sersale Carmine Capellupo e dal Comitato cittadino di Cotronei.

Ancora una volta il PREMIO SILA 90’ si consolida tra i premi più annoverati e apprezzati dell’intero territorio nazionale, vantando oltre trecento eccellenze premiate in ben 34 edizioni.