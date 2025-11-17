Progetto Sole: il Comune di Pianopoli e la Fondazione Ensieme presentano un modello di energia solidale in Calabria

Condividi

Giovedì 20 novembre 2025, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di Pianopoli, si terrà l’incontro pubblico “Povertà energetica e Progetto Sole”, promosso dalla Fondazione Ensieme in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Valentina Cuda.

L’appuntamento nasce per illustrare i risultati e le prospettive del Progetto Sole, il programma ideato dalla Fondazione Ensieme ETS con il supporto tecnico di Novotecna – Società Benefit, e sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito degli interventi dedicati al Terzo Settore per il contrasto della povertà energetica.

Il progetto promuove un nuovo modello di energia solidale e sostenibile, che mira a ridurre la vulnerabilità energetica delle famiglie attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici gratuiti e la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), rendendo l’energia un bene comune e condiviso.

A Pianopoli sono già stati realizzati i primi interventi, simbolo concreto di un percorso che unisce istituzioni, cittadini e Fondazione Ensieme in un’unica visione di sviluppo responsabile, basata su partecipazione e inclusione.

All’incontro interverranno la sindaca di Pianopoli Valentina Cuda e l’ing. Antonio Procopio, direttore generale della Fondazione Ensieme.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione di confronto e sensibilizzazione su un tema di grande attualità: fare dell’energia un diritto di tutti, non un privilegio di pochi.