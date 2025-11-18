Carabinieri Catanzaro e Fondazione Città Solidale ETS insieme per una mattinata dedicata alla legalità e alla vicinanza ai più fragili

Condividi

Nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, si è svolto un incontro tra i militari dell’Arma e gli ospiti di una struttura protetta gestita dalla Fondazione Città Solidale ETS, realtà che da oltre venticinque anni offre supporto e assistenza a persone in condizioni di fragilità.

L’iniziativa, promossa nell’ambito dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità, ha rappresentato anche un’importante occasione per far vivere momenti di spensieratezza ai bambini – tutti di età inferiore ai 12 anni – alle loro madri e agli operatori della struttura, trascorrendo una mattinata in compagnia dei Carabinieri.

L’evento ha voluto sottolineare ancora una volta la vicinanza dell’Arma ai più vulnerabili e la costante collaborazione con gli enti del Terzo Settore, impegnati quotidianamente nel sostegno alle fasce più deboli della comunità.

Gli ospiti sono stati accolti dal Maggiore Mario Petrosino, Comandante della Compagnia di Catanzaro e dopo la proiezione di un breve video istituzionale sull’attività dell’Arma, sono stati accompagnati negli spazi esterni al Comando Provinciale dove hanno potuto assistere a una serie di dimostrazioni operative.

Particolare entusiasmo ha suscitato l’esibizione delle unità cinofile del Nucleo Cinofili del 14° Battaglione “Calabria” di Vibo Valentia, seguita dalle attività dimostrative degli artificieri del Comando Provinciale di Catanzaro, i quali hanno illustrato ai bambini – con linguaggio semplice e adatto alla loro età – strumenti e procedure del loro delicato lavoro in favore della collettività.

La mattinata è proseguita con uno dei momenti più attesi: i piccoli ospiti hanno potuto vivere l’emozione di salire a bordo di una gazzella e di una moto in dotazione alla Sezione Radiomobile cittadina, simulare alcune fasi operative e dialogare via radio con un operatore della Centrale Operativa, vivendo un’esperienza intensa e coinvolgente.

Al termine dell’incontro, i Carabinieri hanno consegnato ai bambini e ai loro accompagnatori alcuni gadget dell’Arma, aricordo della giornata trascorsa insieme.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere un dialogo costante con il territorio, costruendo relazioni di fiducia e collaborazione con le realtà sociali che operano a sostegno dei più deboli. Un impegno che, tra educazione alla legalità e attenzione alle persone, continua a rappresentare un pilastro della missione dell’Arma al servizio della comunità.