Francesco Polopoli racconta Costabile: nasce la “poliantea costabiliana” per studenti e scuole calabresi

Condividi

Per i tipi di Pubblisfera è l’ultima fatica letteraria di Francesco Polopoli: Franco Costabile e le sue poesie, un testo impreziosito da un bottone – decoro a forma di chitarra a rammemorare il potere ri-memorativo del canto (“sopra questa chitarra che conosce il tumulto del mio sangue”, F.C.) ed un ex libris personalizzato a confezione di ogni volume.

In questa avventura ci siamo inoltrati – chiarisce Polopoli – senza sconto alcuno, per porgere Costabile alle corde di nostri studenti: le pagine portano con sé tutto il sentimento speso, a ragione di un Autore cittadino dalla caratura sovraregionale. E ne è nata quest’antologia – che amo definire poliantea costabiliana: pensata per i più giovani, è spalmata tra attività ed esercizi testuali, per ripensare il nostro Cantastorie della Miraglia, partendo dai suoi versi fino a farne dibattito più consapevole, con note di commento e approfondimento. Tra l’altro in accordo al protocollo Regione Calabria – Ufficio Scolastico Regionale si auspica la valorizzazione del Nostro Sud, per promuovere «lo studio degli autori lametini e calabresi, al fine di favorirne la conoscenza, nella consapevolezza più condivisa che l’educazione alla lettura e la passione per i libri aiutino i giovani a scoprire le proprie radici e a maturare spirito critico, capacità di analisi e indipendenza culturale: un patrimonio cui attingere e da far conoscere ai nostri studenti nella convinzione che la letteratura meridiana è, da sempre, la forma attraverso cui ogni popolo rafforza il processo di edificazione della propria identità». Un percorso augurale che si auspica fecondo di ulteriori “sentieri di ulivi e rose” per noi tutti – conclude il presidente del Centro Studi Minor Plus Polopoli Smeraldo – all’insegna di contributi capaci di dare lustro ad un personaggio cittadino, le cui suggestioni continueranno a restituircelo evergreen per sempre.