Wizz Air lancia la nuova rotta Lamezia–Budapest: voli dal 30 aprile 2026

Wizz Air, la compagnia aerea scelta da quasi 18 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, e Sacal, la società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme, sono liete di annunciare un nuovo e strategico collegamento tra la Calabria e l’Europa Centrale: la Lamezia Terme – Budapest.

La nuova rotta prenderà il volo il 30 aprile 2026 e opererà con una frequenza di tre volte a settimana (Martedì, Giovedì e Sabato). I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ con tariffe a partire da 29,99€.

Il servizio sarà operato con il moderno ed efficiente Airbus A321neo, che offre un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato, a conferma dell’impegno di Wizz Air ad offrire un’esperienza di viaggio di alta qualità a prezzi convenienti.

Budapest, la splendida capitale ungherese e che ospita la sede centrale di Wizz Air, attende i viaggiatori calabresi con la sua vibrante atmosfera, i suoi bagni termali storici e un patrimonio culturale inestimabile. Allo stesso tempo, il collegamento diretto garantirà un significativo incremento del turismo in entrata per la Calabria, rendendo le sue splendide coste e il suo entroterra più accessibili ai visitatori ungheresi e del Centro-Est Europa.

L’annuncio della nuova rotta arriva a pochi giorni dal debutto del collegamento Lamezia Terme–Bratislava, operato ogni lunedì e venerdì, e si inserisce nel più ampio potenziamento dell’offerta Wizz Air sul territorio. La compagnia aerea e Sacal hanno infatti recentemente annunciato anche i nuovi voli Lamezia Terme–Sofia, disponibili dal 31 marzo 2026 con due frequenze settimanali il martedì e il sabato, a partire da 19,99€, e Lamezia Terme–Katowice, che prenderà il via nella stessa data con tre collegamenti settimanali il martedì, giovedì e sabato, a partire da 24,99€.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aggiungere Budapest al nostro network da Lamezia Terme. L’avvio di questa rotta trisettimanale non è solo un’espansione, ma una riprova della fiducia che riponiamo nel mercato calabrese e del nostro ruolo di connettori tra l’Italia e l’Europa. L’apertura del volo diretto verso la capitale ungherese rafforza la nostrapresenza strategica nel sud Italia e nel principale scalo calabrese. ​Con questo nuovo collegamento, raggiungiamo un totale di 4 rotte attive da Lamezia Terme, la conferma della grande collaborazione esistente con questo aeroporto e con Sacal. Continuare a investire nel Sud Italia ci permette di offrire ai nostri passeggeri sempre più opzioni di viaggio convenienti e accessibili. Let’s WIZZ, Lamezia!”

L’apertura di questo collegamento è un catalizzatore per lo sviluppo turistico bidirezionale. Da un lato, rende la Calabria una destinazione notevolmente più accessibile per i viaggiatori provenienti dall’Ungheria e dall’area centro-orientale d’Europa. Dall’altro, offre ai residenti calabresi l’opportunità di raggiungere la splendida Budapest in modo rapido ed economico e si pone come punto di riferimento per i traffici turistici.

Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL, ha dichiarato: “Accogliamo con grande entusiasmo l’annuncio della nuova rotta per Budapest, che, insieme ai collegamenti per Sofia e Katowice, sarà operativa nella prossima Summer ’26, affiancandosi a Bratislava, già attiva sullo scalo lametino dal 14 novembre. Questa scelta testimonia la volontà di Wizz Air di rafforzare la propria presenza sull’intero sistema aeroportuale calabrese, investendo con continuità e lungimiranza in una regione dalle straordinarie potenzialità. Si apre così una nuova fase di crescita che valorizza gli aeroporti calabresi e amplia le opportunità di mobilità, turismo e sviluppo economico per l’intero territorio. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine al vettore per la fiducia rinnovata e per la visione condivisa. Accogliamo queste nuove rotte con entusiasmo, con la convinzione che insieme potremo costruire un futuro di connessioni sempre più ricco, dinamico e capace di raccontare al mondo la vitalità e la bellezza della Calabria”.

Con 245 rotte attive nella stagione invernale 2025, Wizz Air prosegue nel consolidamento della sua leadership in Italia. L’aumento della capacità del 14% su scala nazionale ha portato l’Italia a confermarsi il mercato più grande della compagnia aerea in termini di passeggeri trasportati, superando i 17 milioni nel 2025. Questo traguardo è raggiunto anche grazie alla forte attenzione strategica per il Sud Italia e l’introduzione di nuovi collegamenti con l’Europa. L’apertura della rotta per Budapest sottolinea l’impegno di Wizz Air verso l’Aeroporto di Lamezia Terme, uno scalo strategico dove la compagnia sta investendo per espandere la propria presenza, e gli ottimi rapporti tra la compagnia area e Sacal.