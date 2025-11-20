“Denaro al femminile”: a Platania il libro che unisce educazione finanziaria e lotta alla violenza di genere

Condividi

Nell’approssimarsi della giornata contro la Violenza delle Donne, si terrà presso la Sala consiliare del Comune di Platania, Venerdì 21 alle ore 17.30 la presentazione del libro di Chiara Galgani e Valeria Santoro ” DENARO AL FEMMINILE: UNA SFIDA POSSIBILE” (FrancoAngeli editore nov. 2025).

Alla presentazione sarà presente l’autrice Valeria Santoro: giornalista professionista, che scrive per MF-Newswires, l’agenzia di Milano Finanza (Class Editori) e che

si occupa del settore bancario e assicurativo, di conti pubblici e dei principali temi economici con particolare attenzione all’educazione finanziaria, soprattutto tra le donne e i giovani.

È un saggio che vuole dimostrare che le competenze economiche non sono né maschili né femminili: si imparano! È un racconto di otto donne manager che hanno rotto il soffitto di cristallo nel mondo della finanza: Gabriella Alemanno (Consob), Giovanna Boggio Robutti (Feduf), Michaela Castelli (Sea, Epta Sea già Nexi) , Claudia Cattani (BNL), Liliana Fratini Passi (Cbi), Giovanna Paladino (Museo del Risparmio), Silvia Rovere ( Poste Italiane), e Claudia Segre ( Global Thinking Foundation), contro i pregiudizi per cambiare il rapporto con il denaro.

Il saggio dimostra che l’educazione finanziaria, se coltivata, è uno strumento di emancipazione potente e fondamentale per prevenire la violenza di genere e consente di uscire da situazioni tossiche di dipendenza ed abuso.

L’evento apre ad una serie di altri incontri calabresi dopo la “prima” di presentazione svoltasi il 14 novembre u.s. a Roma.

All’incontro culturale, organizzato dall’Associazione AL VAGLIO di Lamezia Terme, parteciperanno con un saluto, la Presidente di AL VAGLIO, Paola Sergi ed il Sindaco di Platania Avv. Davide Esposito.

Dopo l’intervento di Maria Luisa Mascaro, della FIDAPA di Soveria Mannelli, Teresa Ruberto, referente calabrese della Fondazione “Marisa Bellisario”, dialogherà con l’autrice Valeria Santoro.