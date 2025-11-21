HapuEditore

Catanzaro: Domani il XXXVIII Congresso Società Italiana di Pediatria Calabria all’Università Magna Graecia
Attualità

Catanzaro: Domani il XXXVIII Congresso Società Italiana di Pediatria Calabria all’Università Magna Graecia

21 Nov 2025
HapuLab
Condividi

Un momento di crescita, aggiornamento e comunità scientifica, ma soprattutto un impegno concreto per migliorare la qualità dell’assistenza pediatrica in Calabria, rafforzando il dialogo tra territorio, ospedali e università.

Domani, sabato 22 novembre, dalle ore 9, l’Aula Magna C del Campus universitario “S. Venuta” dell’Università “Magna Graecia” ospiterà il XXXVIII Congresso della Società Italiana di Pediatria – Calabria, appuntamento annuale di grande rilevanza per la comunità pediatrica regionale e nazionale.

Sotto la guida scientifica della professoressa Daniela Concolino, il Congresso affronterà le questioni più urgenti e innovative sulla salute dei bambini e degli adolescenti, in un momento storico in cui la pediatria è chiamata a rispondere a sfide complesse e in continua evoluzione.

La tutela della salute infantile non è solo un tema clinico, ma un pilastro di civiltà e responsabilità pubblica: investire sui più piccoli significa rafforzare il futuro dell’intera comunità calabrese.

La giornata si aprirà con la sessione dedicata allo stato dell’arte in Regione Calabria, con interventi su:

  • Screening neonatali (Francesco Lucia), fondamentali per la diagnosi precoce di SMA, immunodeficienze e malattie da accumulo lisosomiale.
  • Cure palliative pediatriche (Alessandra Falcone), dimensione assistenziale ancora poco conosciuta ma essenziale per garantire equità e dignità ai piccoli pazienti.
  • Rete pediatrica regionale (Domenico Minasi), asse portante del coordinamento clinico sul territorio.

 

Catanzaro: XXXVIII Congresso Società Italiana di Pediatria Calabria all’Università Magna Graecia

Nella seconda parte della mattinata spazio alle buone pratiche:

  • Assistenza domiciliare (Stefania Zampogna), oggi indispensabile per molte famiglie.
  • Trasporto pediatrico (Maria Rosa Calafiore), tema delicatissimo che incide direttamente sulla sicurezza e sulla sopravvivenza dei piccoli pazienti.

La sessione dedicata alle novità cliniche offrirà una panoramica aggiornata sugli avanzamenti terapeutici:

  • Nuove terapie biologiche per le IBD (Licia Pensabene).
  • Endocrinologia e gestione del deficit di GH nella fase di transizione (Massimo Barreca).
  • Allergie alimentari e moderni paradigmi diagnostici e terapeutici (Stefania Arasi).

Nel pomeriggio, la lettura magistrale di Gianluigi Greco sarà dedicata all’uso dell’Intelligenza Artificiale e dei Big Data in pediatria, tema che sta rivoluzionando diagnosi, prognosi e ricerca scientifica.

A seguire, la sessione sulle patologie pediatriche emergenti:

  • Disturbi dell’alimentazione nei primi anni di vita (Cristina Segura Garcia).
  • Genetica nei disturbi del neurosviluppo (Francesca Operto).
  • Nuove prospettive terapeutiche nelle obesità genetiche (Grazia Maria Ubertini).

Il Congresso si concluderà con una sessione di casi clinici interattivi, guidata da Antonio Salvatore Gurnari e Maria Grazia Licastro, con gli approfondimenti clinici di Olivia Florio, Lucy Castaldo e Antonio Pascuzzo.


Condividi