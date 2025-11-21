Catanzaro: Domani il XXXVIII Congresso Società Italiana di Pediatria Calabria all’Università Magna Graecia

Condividi

Un momento di crescita, aggiornamento e comunità scientifica, ma soprattutto un impegno concreto per migliorare la qualità dell’assistenza pediatrica in Calabria, rafforzando il dialogo tra territorio, ospedali e università.



Domani, sabato 22 novembre, dalle ore 9, l’Aula Magna C del Campus universitario “S. Venuta” dell’Università “Magna Graecia” ospiterà il XXXVIII Congresso della Società Italiana di Pediatria – Calabria, appuntamento annuale di grande rilevanza per la comunità pediatrica regionale e nazionale.

Sotto la guida scientifica della professoressa Daniela Concolino, il Congresso affronterà le questioni più urgenti e innovative sulla salute dei bambini e degli adolescenti, in un momento storico in cui la pediatria è chiamata a rispondere a sfide complesse e in continua evoluzione.

La tutela della salute infantile non è solo un tema clinico, ma un pilastro di civiltà e responsabilità pubblica: investire sui più piccoli significa rafforzare il futuro dell’intera comunità calabrese.

La giornata si aprirà con la sessione dedicata allo stato dell’arte in Regione Calabria, con interventi su:

Screening neonatali (Francesco Lucia), fondamentali per la diagnosi precoce di SMA, immunodeficienze e malattie da accumulo lisosomiale.

(Francesco Lucia), fondamentali per la diagnosi precoce di SMA, immunodeficienze e malattie da accumulo lisosomiale. Cure palliative pediatriche (Alessandra Falcone), dimensione assistenziale ancora poco conosciuta ma essenziale per garantire equità e dignità ai piccoli pazienti.

(Alessandra Falcone), dimensione assistenziale ancora poco conosciuta ma essenziale per garantire equità e dignità ai piccoli pazienti. Rete pediatrica regionale (Domenico Minasi), asse portante del coordinamento clinico sul territorio.

Nella seconda parte della mattinata spazio alle buone pratiche:

Assistenza domiciliare (Stefania Zampogna), oggi indispensabile per molte famiglie.

(Stefania Zampogna), oggi indispensabile per molte famiglie. Trasporto pediatrico (Maria Rosa Calafiore), tema delicatissimo che incide direttamente sulla sicurezza e sulla sopravvivenza dei piccoli pazienti.

La sessione dedicata alle novità cliniche offrirà una panoramica aggiornata sugli avanzamenti terapeutici:

Nuove terapie biologiche per le IBD (Licia Pensabene).

(Licia Pensabene). Endocrinologia e gestione del deficit di GH nella fase di transizione (Massimo Barreca).

nella fase di transizione (Massimo Barreca). Allergie alimentari e moderni paradigmi diagnostici e terapeutici (Stefania Arasi).

Nel pomeriggio, la lettura magistrale di Gianluigi Greco sarà dedicata all’uso dell’Intelligenza Artificiale e dei Big Data in pediatria, tema che sta rivoluzionando diagnosi, prognosi e ricerca scientifica.

A seguire, la sessione sulle patologie pediatriche emergenti:

Disturbi dell’alimentazione nei primi anni di vita (Cristina Segura Garcia).

Genetica nei disturbi del neurosviluppo (Francesca Operto).

Nuove prospettive terapeutiche nelle obesità genetiche (Grazia Maria Ubertini).

Il Congresso si concluderà con una sessione di casi clinici interattivi, guidata da Antonio Salvatore Gurnari e Maria Grazia Licastro, con gli approfondimenti clinici di Olivia Florio, Lucy Castaldo e Antonio Pascuzzo.