Catanzaro: Domani il XXXVIII Congresso Società Italiana di Pediatria Calabria all’Università Magna Graecia

Un momento di crescita, aggiornamento e comunità scientifica, ma soprattutto un impegno concreto per migliorare la qualità dell’assistenza pediatrica in Calabria, rafforzando il dialogo tra territorio, ospedali e università.
Domani, sabato 22 novembre, dalle ore 9, l’Aula Magna C del Campus universitario “S. Venuta” dell’Università “Magna Graecia” ospiterà il XXXVIII Congresso della Società Italiana di Pediatria – Calabria, appuntamento annuale di grande rilevanza per la comunità pediatrica regionale e nazionale.
Sotto la guida scientifica della professoressa Daniela Concolino, il Congresso affronterà le questioni più urgenti e innovative sulla salute dei bambini e degli adolescenti, in un momento storico in cui la pediatria è chiamata a rispondere a sfide complesse e in continua evoluzione.
La tutela della salute infantile non è solo un tema clinico, ma un pilastro di civiltà e responsabilità pubblica: investire sui più piccoli significa rafforzare il futuro dell’intera comunità calabrese.
La giornata si aprirà con la sessione dedicata allo stato dell’arte in Regione Calabria, con interventi su:
- Screening neonatali (Francesco Lucia), fondamentali per la diagnosi precoce di SMA, immunodeficienze e malattie da accumulo lisosomiale.
- Cure palliative pediatriche (Alessandra Falcone), dimensione assistenziale ancora poco conosciuta ma essenziale per garantire equità e dignità ai piccoli pazienti.
- Rete pediatrica regionale (Domenico Minasi), asse portante del coordinamento clinico sul territorio.
Nella seconda parte della mattinata spazio alle buone pratiche:
- Assistenza domiciliare (Stefania Zampogna), oggi indispensabile per molte famiglie.
- Trasporto pediatrico (Maria Rosa Calafiore), tema delicatissimo che incide direttamente sulla sicurezza e sulla sopravvivenza dei piccoli pazienti.
La sessione dedicata alle novità cliniche offrirà una panoramica aggiornata sugli avanzamenti terapeutici:
- Nuove terapie biologiche per le IBD (Licia Pensabene).
- Endocrinologia e gestione del deficit di GH nella fase di transizione (Massimo Barreca).
- Allergie alimentari e moderni paradigmi diagnostici e terapeutici (Stefania Arasi).
Nel pomeriggio, la lettura magistrale di Gianluigi Greco sarà dedicata all’uso dell’Intelligenza Artificiale e dei Big Data in pediatria, tema che sta rivoluzionando diagnosi, prognosi e ricerca scientifica.
A seguire, la sessione sulle patologie pediatriche emergenti:
- Disturbi dell’alimentazione nei primi anni di vita (Cristina Segura Garcia).
- Genetica nei disturbi del neurosviluppo (Francesca Operto).
- Nuove prospettive terapeutiche nelle obesità genetiche (Grazia Maria Ubertini).
Il Congresso si concluderà con una sessione di casi clinici interattivi, guidata da Antonio Salvatore Gurnari e Maria Grazia Licastro, con gli approfondimenti clinici di Olivia Florio, Lucy Castaldo e Antonio Pascuzzo.