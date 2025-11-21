Gizzeria festeggia i 100 anni della signora Teresa Vescio

Condividi

La comunità di Gizzeria si è stretta con affetto attorno alla signora Teresa Vescio, che ieri ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni. Un secolo di vita che rappresenta un patrimonio prezioso di memoria, valori e testimonianza per tutto il nostro territorio.

La celebrazione si è svolta presso la Comunità San Giovanni, dove Teresa risiede e dove ogni giorno è circondata da cure, attenzione e calore umano. Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale ha voluto rendere omaggio alla centenaria con una visita istituzionale, portando il saluto affettuoso dell’intera cittadinanza.

A rappresentare il Comune di Gizzeria erano presenti il vicesindaco Antonio Arcieri, l’assessore Sabrina Raso, il vicepresidente del Consiglio comunale Saverio Maida, il consigliere Serafino Mastroianni e Vittorio Carpino, che hanno consegnato a Teresa un omaggio floreale e una targa ricordo a nome del Comune.

Il sindaco Francesco Argento, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali, ha voluto comunque inviare un messaggio di grande vicinanza e gratitudine:

«La signora Teresa rappresenta un simbolo per la nostra comunità: un esempio di forza, dignità e memoria storica. A lei rivolgiamo i nostri auguri più sinceri, con l’auspicio che possa continuare a vivere questi anni con serenità e affetto. La longevità dei nostri anziani è un dono per l’intera collettività».

L’Amministrazione comunale di Gizzeria rinnova, dunque, i propri auguri alla signora Teresa Vescio, esempio luminoso di una vita lunga e ricca di significato, e ringrazia tutto il personale della Comunità San Giovanni per l’impegno quotidiano dedicato ai nostri anziani.