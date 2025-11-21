In arrivo 129 nuove autorizzazioni Ncc, Gallo: “Vogliamo favorire mobilità moderna, efficiente e capillare”

Condividi

Approvata la graduatoria relativa al Bando pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di Noleggio con conducente (Ncc) per il trasporto di persone mediante autovettura.

Il bando risponde all’esigenza di far fronte alle numerose richieste dei turisti, sempre più interessati a spostarsi agevolmente per raggiungere le molteplici località turistiche della nostra regione. Ad oggi, infatti, tali spostamenti risultano spesso complessi per la quasi totale assenza di vettori Ncc e per la contestuale insufficienza delle tratte dei servizi pubblici di linea, strutturate per finalità differenti.

La graduatoria premia tutte le domande ritenute ammissibili, per un totale di 129 autorizzazioni che saranno rilasciate su tutto il territorio regionale, ai sensi dell’art. 2-bis della legge regionale n. 37/2023.

“Le nuove autorizzazioni Ncc – spiega l’assessore regionale al Trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo – rappresentano un passo fondamentale per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi di mobilità, soprattutto nelle aree a più alta vocazione turistica. Vogliamo favorire un’offerta moderna, efficiente e capillare, capace di sostenere lo sviluppo economico e di valorizzare le eccellenze della nostra regione. La Regione monitorerà con attenzione l’attuazione dei progetti presentati, perché ogni autorizzazione è un impegno preciso nei confronti dei cittadini e dei visitatori”.