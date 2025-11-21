Lamezia, il 24 novembre al via i lavori di riqualificazione del quartiere San Teodoro

Il Comune di Lamezia Terme comunica che giorno 24 novembre, dalle ore 7:00 avranno inizio i lavori di:
Rimozione della pavimentazione esistente (bitume);
Adeguamento degli impianti esistenti;
Realizzazione di pavimentazione in cubetti di porfido con cunetta centrale in lastre di pietra lavica, posata in opera secondo sistemi e tecniche costruttivi coerenti con i caratteri tipologici locali, analoga a quella già realizzata nelle strade adiacenti.
Le vie interessate dall’intervento sono le seguenti:
Via Pedichiusa, via SS. Salvatore, Largo Mercurio, via G. Lisciotti, vico S. Vincenzo, vico II San Teodoro, vico San Nicola, largo Gesù, vico I San Teodoro, vico Santa Rita, via E. Barberino, Largo San Marco, vico Nettuno, vico Urano, vico Luna, vico Terra, vico III Seggio, Largo Stella, vico Stelle, vico Santa Croce, Largo Giardinello, vico Marasco, vico Galluzzo, Area piazzetta.
La prima area di intervento riguarderà via SS. Salvatore, dall’intersezione con via Mosconà fino ad intersezione con vico II San Teodoro.
Si comunica inoltre che l’accesso alle abitazioni sarà garantito con passaggi pedonali e che le altre aree di intervento verranno comunicate con anticipo rispetto l’esecuzione dei lavori sulle strade interessate.
Si richiede pertanto la maggiore collaborazione per far sì che l’area in oggetto sia sgombera di mezzi e persone, al fine di garantire le operazioni di allestimento di cantiere in totale sicurezza, certi di una Vostra collaborazione.
Al fine di evitare disagi e/o difficoltà ai residenti per motivi legati a capacità motorie ridotte, soggetti fragili, donne in gravidanza o persone che hanno bisogno di assistenza domiciliare, è possibile inoltrare una segnalazione al recapito telefonico della sala operativa della Polizia Locale, al seguente numero di telefono: 0968-22130