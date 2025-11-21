Settore corilicolo in crisi: il Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria convoca un’Assemblea straordinaria

Condividi

Il settore corilicolo in Italia è in crisi, chiamato a fronteggiare un contesto di difficoltà multifattoriale che richiede tavoli di confronto, analisi delle realtà locali, capacità programmatica e interventi urgenti.

Questa grave congiuntura ha indotto il Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria a convocare un’Assemblea straordinaria che si terrà lunedì 24 novembre alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Torre di Ruggiero (Cz).

Il comparto corilicolo deve fare i conti con un quadro complesso:

Cambiamenti climatici che hanno ridotto la produzione fino al 70%.

che hanno ridotto la produzione fino al 70%. Mercato globale in evoluzione , con l’ascesa del Cile come secondo produttore mondiale.

, con l’ascesa del Cile come secondo produttore mondiale. Cimice asiatica e fauna selvatica che minacciano le coltivazioni.

«In Calabria, in particolare nell’aerale della Tonda Calabrese, alle conseguenze dei cambiamenti climatici si sommano le devastazioni provocate dai cinghiali. La cimice asiatica non è ancora arrivata, ma non è una minaccia da trascurare» ha evidenziato Giuseppe Rotiroti, presidente del Consorzio.

Dal 2008 i produttori hanno investito in innovazione e qualità, recuperando terreni abbandonati e puntando sul biologico: circa il 90% della produzione del Consorzio è bio. La nocciola calabrese ha conquistato prestigio nazionale, con due Assisi di “Città della nocciola” svoltesi in Calabria.

«Non vogliamo che tutti questi sforzi vadano persi. Con l’Assemblea straordinaria intendiamo aprire un confronto ampio e costruttivo tra produttori, istituzioni e rappresentanti del settore agricolo, per individuare misure e soluzioni a tutela di un comparto strategico per l’economia e l’identità del territorio» ha dichiarato Rotiroti.

Programma dell’Assemblea straordinaria

La coltura del nocciolo: emergenza tra cambiamenti climatici e danni provocati dai cinghiali

24 novembre 2025 – Ore 16.30 – Sala Consiliare del Comune di Torre di Ruggiero

Saluti

Giuseppe Rotiroti, presidente del Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria

Vito Roti, sindaco di Torre di Ruggiero

Danilo Staglianò, sindaco di Cardinale

Domenico Donato, sindaco di Chiaravalle Centrale

Gennaro Crispo, sindaco di Simbario

Interventi

Irma Brizi, direttore Associazione nazionale “Città della Nocciola”

Piero Martelli, socio fondatore Consorzio

Eugenio Fristachi, presidente Comitato Contenimento del Cinghiale

Marziale Battaglia, presidente Gal “Serre Calabresi”

Francesco Manti, presidente Ambito Territoriale Caccia Catanzaro 2

Raffaele Stanizzi, presidente provinciale Confagricoltura

Alberto Statti, presidente regionale Confagricoltura

Conclusioni

Francesco Chiellino, dirigente Dipartimento Agricoltura – Regione Calabria

Coordina

Maria Patrizia Sanzo, giornalista