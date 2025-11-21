Vertenza Amaco, Gallo: “L’obiettivo è arrivare a una soluzione stabile e sostenibile” Stampa

Condividi

“Oggi abbiamo compiuto un passo determinante verso la soluzione della vicenda Amaco. La Regione è impegnata con responsabilità e concretezza per garantire continuità del servizio, tutela dei lavoratori e una prospettiva chiara per l’intero sistema dei trasporti locali. Il nostro obiettivo è arrivare a una soluzione stabile e sostenibile, nel pieno rispetto delle prerogative di ciascuna istituzione coinvolta. La Regione conferma la propria volontà di procedere con determinazione lungo questa direzione”.

È quanto dichiarato dall’assessore al Trasporto pubblico locale e all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, dopo aver presieduto, nella sede della Cittadella a Catanzaro, un’importante riunione dedicata alla vertenza della società, di cui il prossimo 31 gennaio scadrà infatti l’ultima proroga dell’esercizio provvisorio, alla quale hanno preso parte tutte le istituzioni coinvolte nel percorso di tutela dell’azienda e dei suoi lavoratori.

La riunione ha segnato un significativo passo avanti verso la definizione di una soluzione condivisa. È stato istituito un tavolo tecnico volto a garantire un confronto costante e operativo tra le parti.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre confermato l’impegno per la salvaguardia integrale di tutti i posti di lavoro, considerata una priorità assoluta.

Nelle prossime settimane il tavolo tecnico tornerà a riunirsi per definire, ove possibile, il percorso che consentirà il trasferimento dell’intero complesso aziendale da Amaco a Cometra, ponendo al centro il futuro occupazionale dei lavoratori.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, il curatore della liquidazione giudiziale di Amaco, Fernando Caldiero, il commissario di Ferrovie della Calabria e presidente di Cometra, Aristide Vercillo, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, oltre al dirigente del settore Trasporti della Regione, Giuseppe Pavone.