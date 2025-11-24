Lamezia, Studenti del Gatti-Manzoni-Augruso dicono “No” alla violenza sulle donne per il 25 Novembre

Condividi

“No” alla violenza sulle donne. Gli studenti dell’Istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso si mobilitano per il 25 Novembre

L’Istituto Comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso di Lamezia Terme aderisce con convinzione alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra domani, 25 novembre.

In questi giorni, l’intera comunità scolastica si è trasformata in un “laboratorio” di riflessione e creatività, dove gli studenti di ogni ordine e grado hanno espresso il loro fermo “No” a ogni forma di violenza.

Sotto la guida attenta dei docenti, i ragazzi e le ragazze si sono impegnati in attività di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto, dell’uguaglianza e della non-violenza, in linea con l’impegno costante dell’Istituto nell’educazione civica e all’affettività.

Il percorso ha portato alla creazione di opere significative che decoreranno gli spazi della scuola:

cartelloni ispirati a simboli come le scarpette rosse, ricchi di slogan e messaggi di speranza e solidarietà

ispirati a simboli come le scarpette rosse, ricchi di slogan e messaggi di speranza e solidarietà disegni e manufatti dei bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia, espressione di amore e rispetto

dei bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia, espressione di amore e rispetto installazioni grafiche ad alto impatto emotivo realizzate dagli studenti della Scuola Secondaria

Le attività non si sono limitate alla produzione artistica, ma hanno incluso discussioni guidate, letture di testimonianze e analisi di testi, che hanno permesso ai giovani di approfondire la gravità del fenomeno della violenza di genere.

La Dirigente Scolastica Antonella Mongiardo ha sottolineato:

“Per la nostra scuola, la Giornata del 25 Novembre è un momento cruciale. Educare e sensibilizzare i giovani, fin dalla tenera età, contro ogni forma di violenza – fisica e psicologica – è la base per costruire una società più equa e rispettosa. Siamo fieri del coinvolgimento attivo dei nostri alunni, le cui opere sono la dimostrazione che l’educazione al rispetto è la migliore arma contro la violenza”.

Le realizzazioni degli studenti rappresentano un monito visibile e un invito all’intera comunità a riflettere sul ruolo che ciascuno può e deve avere per eliminare la piaga della violenza contro le donne.