Lamezia Terme: nasce il Culture Med Hub con Arte, Scienza e Creatività per il Mediterraneo

La Fondazione “International Culture Foundation”, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, presenta la giornata “Arte, Scienza e Creatività per il Mediterraneo”, in programma il 26 novembre 2025 presso Palazzo Blasco, Lamezia Terme.

L’iniziativa inaugura un nuovo ciclo di attività culturali e scientifiche di alto profilo internazionale dedicato alla cooperazione euro-mediterranea, ponendo al centro l’idea di un Mediterraneo capace di generare conoscenza, dialogo e creatività condivisa.

Il cuore della giornata sarà la presentazione del “Culture Med Hub” – Hub Internazionale delle Arti, della Scienza e della Creatività, ideato e promosso dalla Fondazione quale network internazionale nato nel Sud Italia, radicato nel Mediterraneo, luogo che da millenni unisce popoli, idee e linguaggi.

La convenzione strategica

Nel corso dell’evento sarà firmata la convenzione tra International Culture Foundation e Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che sancisce l’ingresso ufficiale dell’ABA nel Culture Med Hub.

L’accordo prevede già per l’anno accademico 2025/2026:

Attività congiunte di Alta Formazione e Ricerca Artistica presso Palazzo Blasco.

presso Palazzo Blasco. Master Accademici condivisi , tra cui il nuovo Master “GAMING – Strategia di valorizzazione delle aree archeologiche e delle collezioni museali”.

, tra cui il nuovo Master “GAMING – Strategia di valorizzazione delle aree archeologiche e delle collezioni museali”. Progetti di ricerca e iniziative formative artistiche contemporanee con partner euro-mediterranei.

Partecipazione internazionale

Alla giornata prenderanno parte rettori e rappresentanti accademici di prestigiose istituzioni internazionali:

Université des Arts de Tirana (Albania)

Université Islamique du Liban (Libano)

Université Salah Boubnider Constantine 3 (Algeria)

La loro presenza conferma il carattere transnazionale della manifestazione e la costruzione di una comunità scientifica e artistica internazionale.

Programma della giornata

Ore 10.30 – Sessione inaugurale con interventi istituzionali e presentazione dei contenuti culturali e programmatici.

con interventi istituzionali e presentazione dei contenuti culturali e programmatici. Tavola rotonda internazionale : confronto sulle nuove rotte culturali e scientifiche del Mediterraneo contemporaneo.

: confronto sulle nuove rotte culturali e scientifiche del Mediterraneo contemporaneo. Sessione pomeridiana “Visioni in movimento” : approfondimento su linguaggi creativi e dinamiche culturali emergenti.

: approfondimento su linguaggi creativi e dinamiche culturali emergenti. Mostra dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro nelle sale espositive della Fondazione, nell’ambito del progetto PNRR Performing.

nelle sale espositive della Fondazione, nell’ambito del progetto PNRR Performing. Ore 18.00 – Concerto del “Jazz Med Quartet” (Andrea Brissa, Carlo Caligiuri, Giovanni Brunetti, Tiziana Bertuca).

La partecipazione alla sessione inaugurale, alla mostra e al concerto è aperta alla cittadinanza con ingresso gratuito.