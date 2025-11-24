Lamezia Terme: nasce il Culture Med Hub con Arte, Scienza e Creatività per il Mediterraneo

La Fondazione “International Culture Foundation”, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, presenta la giornata “Arte, Scienza e Creatività per il Mediterraneo”, in programma il 26 novembre 2025 presso Palazzo Blasco, Lamezia Terme.
L’iniziativa inaugura un nuovo ciclo di attività culturali e scientifiche di alto profilo internazionale dedicato alla cooperazione euro-mediterranea, ponendo al centro l’idea di un Mediterraneo capace di generare conoscenza, dialogo e creatività condivisa.
Il cuore della giornata sarà la presentazione del “Culture Med Hub” – Hub Internazionale delle Arti, della Scienza e della Creatività, ideato e promosso dalla Fondazione quale network internazionale nato nel Sud Italia, radicato nel Mediterraneo, luogo che da millenni unisce popoli, idee e linguaggi.
La convenzione strategica
Nel corso dell’evento sarà firmata la convenzione tra International Culture Foundation e Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che sancisce l’ingresso ufficiale dell’ABA nel Culture Med Hub.
L’accordo prevede già per l’anno accademico 2025/2026:
- Attività congiunte di Alta Formazione e Ricerca Artistica presso Palazzo Blasco.
- Master Accademici condivisi, tra cui il nuovo Master “GAMING – Strategia di valorizzazione delle aree archeologiche e delle collezioni museali”.
- Progetti di ricerca e iniziative formative artistiche contemporanee con partner euro-mediterranei.
Partecipazione internazionale
Alla giornata prenderanno parte rettori e rappresentanti accademici di prestigiose istituzioni internazionali:
- Université des Arts de Tirana (Albania)
- Université Islamique du Liban (Libano)
- Université Salah Boubnider Constantine 3 (Algeria)
La loro presenza conferma il carattere transnazionale della manifestazione e la costruzione di una comunità scientifica e artistica internazionale.
Programma della giornata
- Ore 10.30 – Sessione inaugurale con interventi istituzionali e presentazione dei contenuti culturali e programmatici.
- Tavola rotonda internazionale: confronto sulle nuove rotte culturali e scientifiche del Mediterraneo contemporaneo.
- Sessione pomeridiana “Visioni in movimento”: approfondimento su linguaggi creativi e dinamiche culturali emergenti.
- Mostra dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro nelle sale espositive della Fondazione, nell’ambito del progetto PNRR Performing.
- Ore 18.00 – Concerto del “Jazz Med Quartet” (Andrea Brissa, Carlo Caligiuri, Giovanni Brunetti, Tiziana Bertuca).
La partecipazione alla sessione inaugurale, alla mostra e al concerto è aperta alla cittadinanza con ingresso gratuito.