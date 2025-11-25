A Pianopoli presentazione del libro “Condominio Calabria” di Antonio Cannone

Condividi

Pianopoli – Ancora un appuntamento importante promosso dal Caffè Letterario Mediterraneo dell’AssociazioneTerra di Calabria di Pianopoli. Giovedì 27 novembre alle ore 18.30, in via Roma, 38, presentazione del libro dello scrittore e giornalista lametino, Antonio Cannone dal titolo “Condominio Calabria. Nell’inquieta terra d’amore morte e turbamenti. (LuigiPellegriniEditore pp 294). Dialogherà con l’autore, l’onorevole Doris Lo Moro. Interverrà, Pino Della Porta, Direttore del “Museo del Costume Popolare e della Memoria” di Migliuso. Saluto introduttivo, e apertura dell’incontro, a cura di Sandro Gallo, presidente dell’Associazione Terradi Calabria. “Condominio Calabria”, è un libro il cui tema centrale si rivela di stretta attualità. Un avvincente romanzo che indaga le tensioni sociali e i conflitti di una comunità calabrese, intrecciando storie di mafia e speranze. Una lettura attenta di vicende individuali e collettive che avvengono in un contesto sociale fragile e complesso. “Condominio Calabria” è una storia dalla quale emergono le infinite contraddizioni di una Calabria ancora “vittima” della cultura mafiosa ma che, nonostante tutto, attraverso il protagonista cerca il riscatto pur nella consapevolezza di trovarsi di fronte ad una società assuefatta alla criminalità e alla corruzione, e dove domina una nuova borghesia mafiosa fatta di giovani “imprenditori” e professionisti rampanti”.

Nel corso dell’iniziativa, intrattenimento musicale a cura del maestro, Amadeo Palmieri, Fingerstyle acoustic guitar.