Francescantonio Pollice nominato nell’Ufficio di Presidenza AGIS per il triennio 2025-2028

Condividi

Francescantonio Pollice è stato nominato componente dell’Ufficio di Presidenza di AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) per il prossimo triennio.

Durante l’assemblea dell’Associazione, tenutasi a Roma presso la sede di Villa Patrizi lunedì 24 novembre 2025, è stato confermato Presidente Francesco Giambrone.

L’Ufficio di Presidenza è inoltre composto da: Fulvio Macciardi, Lanfranco Li Cauli, Massimo Biscardi, Gilberto Santini, Patrizia Coletta, Bruno Sconocchia, Francescantonio Pollice, Antonio Buccioni, Domenico Dinoia, Pierluigi Cecchin e Luigi Grispello.

In merito alla nomina, Francescantonio Pollice ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Esprimo la mia soddisfazione per questo prestigioso risultato. Ringrazio il Presidente Francesco Giambrone per avermi voluto nell’Ufficio di Presidenza e dichiaro che questo è un riconoscimento al sistema musicale AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), che rappresenta orchestre, società di concerti, complessi strumentali, centri di produzione, organismi della formazione e della promozione musicali fra i più importanti a livello nazionale».