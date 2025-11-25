HapuEditore

La Polizia di Stato accanto ai cittadini nella lotta contro la violenza di genere

25 Nov 2025
redazione Corriere di Lamezia
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, la Polizia di Stato è presente in Piazza Duomo con un punto informativo dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza.

La Polizia di Stato accanto ai cittadini nella lotta contro la violenza di genereGli operatori sono impegnati nella distribuzione di materiale informativo, nel dialogo con i cittadini e nella promozione della campagna nazionale #QuestoNonÈAmore, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza, riconoscere i segnali di rischio e incoraggiare le vittime a chiedere aiuto.

Oggi e nei prossimi giorni, i Dirigenti ed i Funzionari della Questura stanno affrontando il tema della violenza di genere in diversi istituti scolastici della città e della provincia. Un  percorso di sensibilizzazione dedicato ai giovani per affrontare il tema con consapevolezza e responsabilità, attraverso un momento di dialogo, per rimarcare concetti come ad esempio la necessità di costruire relazioni sane, rispettose e libere da ogni forma di prevaricazione, di denunciare e chiedere aiuto e di saper riconoscere i segnali di comportamenti violenti o possessivi e, soprattutto, conoscere gli strumenti e servizi di tutela che sono disponibili.


