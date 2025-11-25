Violenza sulle donne, rivoluzione culturale e scuole al centro del cambiamento in Calabria

Condividi

Ancora necessaria una Giornata Internazionale. Insistere sulla prevenzione e mettere in condizioni le donne di denunciare e fare luce sul sommerso



«In Calabria, come nel resto del Meridione, la violenza sulle donne viene perpetrata soprattutto tra le mura domestiche. È proprio chi dice di amarci, di volerci bene, a compiere violenza fisica ma anche psicologica minando l’incolumità e la sicurezza delle donne. A chi spesso si chiede se oggi, ai tempi dell’Intelligenza artificiale, c’è ancora bisogno di una giornata internazionale che stigmatizzi la violenza, inviti a parlarne, ad accendere i riflettori sul tema, e a creare dibattito rispondo, con rammarico, che non solo c’è bisogno: c’è una vera e propria urgenza».

La fotografia restituita dall’Istat mostra che nel Mezzogiorno la violenza domestica è più diffusa della media nazionale, la violenza dagli ex partner è in crescita rispetto al passato e la violenza psicologica è più pervasiva. Qui, il contesto sociale ed economico amplifica la difficoltà ad uscire dagli abusi.

«Di fronte a questo quadro sostengo con ancora più forza di mettere in atto le quattro P della Convenzione di Istanbul: prevenire, proteggere, punire e politiche integrate. Ed è fondamentale che proprio le istituzioni adottino, congiuntamente e in collaborazione con altri comparti come la Sanità, l’Istruzione e la Giustizia, politiche e misure coordinate a tutti i livelli di governo per affrontare il problema in modo sinergico».

Per arginare il fenomeno e abbattere i numeri drammatici di cui la nostra regione è protagonista, è necessario fare rete attorno alle vittime, far loro sentire tutto il sostegno e la presenza solida e costante delle istituzioni, delle Forze dell’ordine e di tutti gli attori chiamati in campo affinché le vittime si sentano in condizione di fidarsi e denunciare.

Il grande nodo infatti resta il sommerso: nel Sud solo una minoranza delle vittime denuncia, pertanto alle percentuali già registrate va aggiunto un sottobosco del quale siamo totalmente allo scuro.

«In quest’ottica diventa ancora più importante prevenire. E allora occorre insistere sulla sensibilizzazione e formazione delle future generazioni, andare nelle scuole, parlare e riportare al centro un dibattito che, se per alcuni può sembrare acquisito se non superato, i dati a disposizione certificano esattamente il contrario. Dobbiamo essere tutti noi, a vari livelli, a farci promotori di una rivoluzione culturale perché, il vero cambiamento, parte sempre dalla testa».