Domenica 30 novembre nella chiesa dell’Immacolata di Misà omaggio in musica al giovane Andrea Reto

Condividi

Un omaggio musicale al giovanissimo Andrea Reto, scomparso il 22 settembre scorso, sarà proposto domenica 30 novembre 2025 alle 16.30, giorno di S. Andrea, nella chiesa dell’Immacolata di Misà, che fa parte della comunità parrocchiale di S. Maria degli Angeli.

“A na seggija di cuticchi. Nel ricordo di Andrea” è il titolo del concerto promosso dall’associazione “Gli amici dell’Antico Mulino delle Fate” e dal coro dialettale “Santuario Madonna di Dipodi”, cui Andrea era molto legato, che proporrà un repertorio di canti musicali dialettali tradizionali del periodo natalizio

Allievo del liceo musicale “Campanella” e del Conservatorio di Musica P.I. Tchaikovsky, la vita breve ma intensa di Andrea è stata segnata dalla straordinaria passione per la musica che lo ha portato, sin da piccolo, a frequentare scuole di formazione, a collaborare con diverse realtà musicali lametine, con un’attenzione particolare alla musica tradizionale e popolare.

L’iniziativa di domenica 30 novembre sarà un’occasione per ricordarlo con l’arte che ha riempito ogni istante della sua giovane esistenza e per trasmettere agli altri, in particolare ai giovani, la sua stessa passione