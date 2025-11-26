ESABAC al Liceo Campanella Fiorentino di Lamezia: doppio diploma e futuro internazionale per gli studenti

Condividi

Da oltre dieci anni, il Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme, diretto dalla Dott.ssa Susanna Mustari, offre agli studenti la possibilità di intraprendere il prestigioso percorso ESABAC, un’opzione formativa d’eccellenza che consente di conseguire un doppio diploma: l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.

Un traguardo che apre le porte non solo a una formazione di alto profilo, ma anche all’accesso diretto alle università francesi e francofone, ampliando in modo concreto gli orizzonti accademici e professionali dei giovani.

Il percorso ESABAC si inserisce all’interno del Liceo Linguistico, che al “Campanella Fiorentino” si distingue per la sua struttura umanistico-scientifica e per lo studio approfondito di tre lingue straniere a scelta tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

Un’offerta formativa che prepara gli studenti a muoversi con competenza e consapevolezza in un mondo sempre più interconnesso, dove la padronanza delle lingue e la conoscenza delle culture rappresentano strumenti fondamentali per il dialogo, la mobilità e la cittadinanza attiva.

Studiare il francese, oggi, significa accedere a una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, parlata in cinque continenti e utilizzata in ambito diplomatico, culturale, scientifico e commerciale.

Il percorso ESABAC valorizza questa lingua, non solo come strumento di comunicazione, ma come chiave di accesso a una formazione binazionale, che promuove il pensiero critico, la riflessione storica e la capacità di analisi.

A partire dal terzo anno, gli studenti ESABAC affrontano lo studio della Storia in lingua francese, un’esperienza formativa che rafforza le competenze linguistiche e favorisce una visione comparata dei processi storici.

Al termine del percorso, sostengono una prova scritta specifica di Storia in francese e una orale di Lingua, requisiti fondamentali per il conseguimento del Baccalauréat.

Il rilascio del doppio diploma è reso possibile grazie all’accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal Ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Mariastella Gelmini, e dal Ministro francese dell’Educazione nazionale, Xavier Darcos.

Tale protocollo ha convalidato un percorso scolastico autenticamente biculturale e bilingue, che rappresenta un vero passo avanti nella cooperazione educativa tra i due Paesi, per gli allievi italiani e francesi, oltre che un’opportunità altamente formativa ed esclusiva per la città di Lamezia Terme.

Il Polo Liceale “Campanella Fiorentino” è, inoltre, inserito nella rete regionale dei Licei ESABAC, a conferma del suo ruolo attivo nella promozione di proposte formative internazionali e di eccellenza.

«Numerosi ex studenti del percorso ESABAC», comunica la referente d’Istituto, la prof.ssa Carmen Marra, «ricoprono oggi ruoli significativi in Francia, in ambito universitario, professionale e culturale: una testimonianza concreta del valore e della spendibilità di questo titolo di studio nel mondo reale».

Gli studenti, inoltre, hanno ricevuto riconoscimenti nell’ambito del prestigioso Premio “Goncourt”, a dimostrazione dell’alto livello di competenza linguistica e culturale raggiunto e dell’impegno costante nella promozione della letteratura francese.

«Il percorso ESABAC», dichiara la Dirigente Mustari, «rappresenta per il nostro istituto una sintesi perfetta tra radicamento territoriale e apertura internazionale. È un’opportunità straordinaria per i nostri studenti, che ricevono una formazione solida, plurilingue e interculturale, capace di prepararli ad affrontare con consapevolezza e competenza le sfide del futuro».

Il Polo Liceale “Campanella Fiorentino” si conferma punto di riferimento per modelli formativi integrati e internazionali, capaci di preparare gli studenti alle sfide del mondo contemporaneo, una scuola che prepara i giovani a pensare in più lingue, a dialogare tra culture e a costruire il proprio futuro con strumenti solidi e visione globale.