L’Ubik di Lamezia Terme riapre e inaugura la nuova sede su Corso Nicotera

Condividi

Dopo settimane di lavoro intenso, la Libreria Ubik di Lamezia Terme è felice e orgogliosa di annunciare la riapertura presso la nuova sede su Corso Nicotera, 133. L’inaugurazione si terrà questo sabato 29 novembre alle ore 17:00 e sarà una grande festa all’insegna dei libri e della lettura!

“Tanti i nuovi scaffali, tanti i nuovi titoli e la stessa passione di sempre per i libri” dichiara la titolare, Francesca Molinaro, che già da qualche anno ha intrapreso l’attività di libraia rilevando la storica Libreria Tavella, libreria indipendente che ha accompagnato per decenni i lettori lametini. Con Francesca, le due storiche dipendenti Maria e Rossella, per un trio al femminile che con emozione apre ora le porte sul centralissimo Corso Nicotera.

Spazi più grandi e ripensati, per accogliere al meglio i clienti, ma anche in vista di tanti eventi letterari e culturali che da qui a breve torneranno ad arricchire il calendario della Ubik di Lamezia Terme. Molto più spazio per l’area bimbi, soprattutto, con libri e giochi che i più piccoli ameranno e con la certezza che valorizzare e promuovere la lettura nell’età dell’infanzia è una missione sociale e culturale dall’importanza cruciale.

I lettori affezionati, i tanti lametini curiosi, le famiglie, i bimbi e le istituzioni cittadine sono tutti invitati.