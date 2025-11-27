HapuEditore

Black Friday, Confcommercio Calabria: “Nel 2025 acquisti per il 60% dei consumatori. Spesa media 225 euro”
Attualità

Black Friday, Confcommercio Calabria: “Nel 2025 acquisti per il 60% dei consumatori. Spesa media 225 euro”

27 Nov 2025
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

Sarà un Black Friday in crescita anche in Calabria. Secondo una stima di Confcommercio Calabria, basata sui dati nazionali Confcommercio–Format Research, il 60% dei consumatori calabresi farà acquisti, con una spesa media prevista di 225 euro, inferiore alla media italiana (268 euro) ma in miglioramento rispetto al 2024.

In regione a trainare lo shopping saranno soprattutto elettronica, elettrodomestici e abbigliamento. Il 46% dei consumatori sceglierà una modalità ibrida tra negozi fisici e online, mentre il 27% acquisterà solo sul web e circa il 26–28% esclusivamente nei negozi. In crescita l’affluenza nei centri commerciali.

Sul fronte della comunicazione digitale, web advertising (38%), intelligenza artificiale (30%) e Instagram (26–27%) si confermano i principali driver delle scelte d’acquisto.

Per il settore moda, Confcommercio stima che aderirà al Black Friday tra il 55% e il 58% dei negozi, con promozioni concentrate su 1–3 giorni e sconti prevalentemente su articoli selezionati, tuttavia “È fondamentale mantenere equilibrio — sottolinea Maria Santagada Direttore di Confcommercio Calabria — perché una prolungata “black week” rischia di confondere i consumatori e di svuotare di valore il lavoro dei commercianti. La relazione diretta, la consulenza personalizzata e la qualità del servizio restano i veri punti di forza del dettaglio tradizionale”.

L’associazione invita infine i consumatori a sostenere il commercio di prossimità: “Dietro ogni vetrina ci sono storie, professionalità e famiglie che lavorano ogni giorno per offrire qualità, sicurezza e attenzione al cliente. Scegliere un negozio locale significa investire nella propria comunità”.


Condividi