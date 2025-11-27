Germaneto, corso di Primo Soccorso al Comalca: lavoratori formati su BLSD e sicurezza sul lavoro

Condividi

L’Ente Bilaterale del Terziario, Commercio e Servizi delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (EBT) ha promosso, nei giorni scorsi, un corso di BLSD e Primo Soccorso presso il Mercato Agroalimentare Calabria “Comalca” di Località Germaneto a Catanzaro.

L’iniziativa, rivolta a lavoratori, operatori del settore e rappresentanti delle aziende insediate nel polo commerciale, ha registrato un’elevata partecipazione, confermando la crescente attenzione verso la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante il corso sono stati approfonditi i principali contenuti previsti dalle linee guida nazionali per l’emergenza sanitaria, tra cui:

riconoscimento delle situazioni di pericolo e valutazione dello stato di coscienza

tecniche di Basic Life Support e utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE)

e utilizzo del gestione delle vie aeree e supporto respiratorio

interventi in caso di emorragie, traumi, ustioni, ostruzione delle vie aeree e perdita di coscienza

attivazione corretta della catena del soccorso e comunicazione con i servizi di emergenza

e comunicazione con i servizi di emergenza norme di comportamento e prevenzione degli incidenti nei contesti lavorativi

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza.

L’Ente Bilaterale ribadisce infatti l’importanza di investire in percorsi formativi capaci di fornire ai lavoratori competenze pratiche e immediatamente applicabili.

La rapidità di intervento nei primi minuti di un’emergenza può risultare decisiva per salvare una vita, ridurre i danni e garantire un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile.

Il corso, tenuto presso il Comalca, dimostra ancora una volta la collaborazione tra imprese, lavoratori e istituzioni nella promozione di buone pratiche e nella costruzione di una solida cultura della sicurezza, elemento ormai imprescindibile per la tutela delle persone e la qualità dei luoghi di lavoro.

“Un sentito grazie a tutti i partecipanti per l’impegno, l’attenzione e la grande partecipazione dimostrata durante le attività formative – afferma il presidente dell’Ente Fortunato Lo Papa – che conferma quanto sia fondamentale investire continuamente nelle competenze e nella tutela delle persone. Un ringraziamento va, inoltre, al presidente del Comalca Giovanni Ferrarelli, per la preziosa opportunità offerta e per la collaborazione che ha reso possibile questa iniziativa”.

“Continuiamo insieme – conclude Lo Papa – a costruire una cultura della sicurezza, fatta di professionalità, responsabilità e formazione di qualità”.