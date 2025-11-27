Il Gin Hera tra i protagonisti, a Montecitorio, di Calabria Autentica

Condividi

La Calabria autentica e meravigliosa è entrata a Montecitorio con i suoi sapori, le sue storie e il lavoro di chi ogni giorno con passione porta avanti tradizione e innovazione, territorio e contemporaneità. Questo è stato lo spirito che ha animato “Calabria Autentica”, la degustazione promossa dal deputato calabrese, Domenico Furgiuele, al Ristorante della Camera dei Deputati: un evento pensato: come racconto di identità.

Tra i protagonisti eccellenti: Mediterranea Distillery, – presenti Damiano Mancini, Giuliano Marasco, Gennaro Vincenzo e Claudia Tiberio – che hanno presentato Hera, il mitico Gin che prende il nome da Hera Lacinia, il celebre tempio di Capocolonna, per rendere omaggio alla Calabria che fu culla della Magna Grecia. Il Gin Hera è un London Dry con botaniche del Sud. Ha infatti un’anima mediterranea e forte, proprio come la Calabria.

L’iniziativa nasce dal desiderio di raccontare le bellissime storie di imprese che raccontano una regione che unisce radici profonde e capacità di innovare, trasformando un patrimonio antico in un’energia contemporanea.

Tra i presenti all’evento, anche il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.