Lamezia, all’aeroporto i parcheggi P1 e P2 si pagano con Telepass

Ai Parcheggi P1 e P2 presso l’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) ora si può accedere anche con Telepass. Grazie alla collaborazione con APCOA Italia S.p.A il servizio di pagamento dei parcheggi è ora attivo.

Niente più biglietto, niente fila alla cassa, niente contanti: basta il dispositivo Telepass per entrare e uscire dal parcheggio in modo semplice e veloce, proprio come in autostrada. È sufficiente individuare le corsie dedicate, riconoscibili dalla segnaletica Telepass, e attendere il beep: la sbarra si alza e si riparte senza fermarsi.

Chiunque sia in possesso di un dispositivo Telepass potrà avere accesso ai parcheggi convenzionati; l’importo della sosta sarà addebitato sul conto Telepass, senza costi aggiuntivi, secondo le modalità previste dal proprio contratto.

Scaricando l’app Telepass, gli utenti possono accedere a numerosi servizi aggiuntivi: oltre a visualizzare lo storico delle soste e scaricare le ricevute per la nota spese, i clienti possono scoprire l’intero ecosistema di mobilità offerto da Telepass, che va ben oltre il telepedaggio.

“Con l’avvio del servizio presso i Parcheggi P1 e P2 dell’aeroporto di Lamezia Terme (CZ), Telepass raggiunge un altro importante traguardo, grazie alla proficua collaborazione con APCOA Italia S.p.A – ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass – La struttura si aggiunge agli oltre 400 parcheggi negli aeroporti, stazioni, ospedali, centri urbani e fiere su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile”.

Il pagamento del parcheggio in struttura è solo una delle tante soluzioni Telepass: dall’accesso all’Area C di Milano all’imbarco diretto per l’attraversamento dello Stretto di Messina, fino al pagamento dei parcheggi in oltre 700 strutture tra Italia, Francia, Spagna e Portogallo. La missione dell’Azienda, infatti, è quella di semplificare la vita delle persone attraverso il proprio ecosistema digitale di servizi per la mobilità disegnati intorno alla persona e sempre più focalizzato sui centri urbani.

Il servizio Parcheggi è incluso in tutte le offerte Telepass. L’elenco delle strutture convenzionate è consultabile sul sito e sull’app Telepass.