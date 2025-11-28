Catanzaro: presentata l’ottava edizione di ‘Artisti in corsia’. Solidarietà, spettacolo e umanizzazione delle cure il 13 dicembre al Teatro Comunale

Condividi

Taglia il traguardo dell’ottava edizione l’iniziativa solidale che porta sorrisi, leggerezza e speranza ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”.

“Artisti in corsia” è ormai sinonimo di solidarietà e umanizzazione delle cure, un modello nazionale che dimostra come arte, vicinanza e creatività possano trasformare il percorso terapeutico.

La serata-evento, presentata ieri pomeriggio, si terrà sabato 13 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Comunale di Catanzaro.

Un progetto di cuore e impegno

L’iniziativa nasce dal grande impegno del dottor Giuseppe Raiola, presidente dell’associazione Acsa&Ste ETS, e della dottoressa Maria Concetta Galati, direttore dell’Oncoematologia Pediatrica.

Fondamentale anche quest’anno la collaborazione del Lions Club Catanzaro Host, presieduto dall’avvocato Vincenzo Gallo.

Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto “We Will Make Your Dream Come True”, che negli anni ha realizzato sogni straordinari per bambini e adolescenti in cura: viaggi, esperienze speciali, desideri trasformati in vita.

Il programma e gli ospiti

Il direttore artistico Francesco Passafaro, anche guida del Teatro Comunale, ha illustrato la nuova formula:

«Non solo beneficenza, ma un vero spettacolo che valorizzi gli artisti e metta a proprio agio i ragazzi sul palco».

Tra gli ospiti: Gennaro Calabrese, Santino Cardamone (con una sorpresa speciale) e Francesco Repice.

Ma i protagonisti assoluti restano gli Artisti in corsia, i ragazzi stessi.

La crescita del progetto

La dottoressa Maria Concetta Galati ha ricordato:

«I sogni dei bambini sono sempre più sfidanti, e ne abbiamo realizzati tanti. È un progetto che fa parte di un percorso di umanizzazione delle cure, riconosciuto anche a livello nazionale».

L’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica ha affidato a Catanzaro l’allestimento di una mostra fotografica realizzata dai ragazzi, che si terrà all’ex Stac dal 10 al 31 gennaio 2026.

Solidarietà e testimonianze

Il dottor Raiola ha ringraziato gli sponsor, tra cui Present&Future, Impresa Brugellis, Ruga Srl, D’Agostino Impianti-Dema, Lyoms, Main Solution, Hotel Perla del Porto, Expert, Michele Affidato, Basket Academy, Omnia Cardiovascular e molti altri.

Il presidente dei Lions, Vincenzo Gallo, ha sottolineato:

«Lo spettacolo è diventato una manifestazione attesissima per la città. È giusto impegnarci tutti per puntare i riflettori sui piccoli pazienti».

Tra gli interventi anche quelli degli avvocati Danilo Iannello e Enzo Galeota, che hanno ricordato l’impegno costante di Acsa&Ste e le iniziative di solidarietà condivise con la comunità e persino con i detenuti della Casa Circondariale.

La vocazione del progetto

Il professor Giuseppe Raiola ha concluso:

«Cerchiamo di donare momenti di serenità che la malattia spesso nega. Abbiamo fatto volare i ragazzi in elicottero, portati a Euro Disney, a New York, alle Maldive. Donare serenità è il nostro obiettivo più grande. Questo progetto è una vera cura palliativa: un mantello che avvolge i bambini e le loro famiglie».

Appuntamento sabato 13 dicembre, ore 20.30, al Teatro Comunale di Catanzaro, per una serata in cui arte, emozione e solidarietà si intrecciano in un unico grande abbraccio collettivo.