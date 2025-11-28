CNA Calabria al Forum Italia-Arabia Saudita: opportunità di crescita per le imprese calabresi

Condividi

«L’Arabia Saudita è un Paese in forte sviluppo e le imprese calabresi possono giocare un ruolo strategico, anche grazie al porto di Gioia Tauro». Con queste parole il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari ha partecipato, insieme al direttore nazionale CNA all’Internazionalizzazione Antonio Franceschini, al Forum Imprenditoriale Italia-Arabia Saudita di Riyad.

La missione si inserisce nel contesto del partenariato tra Italia e Arabia Saudita e ha visto la partecipazione di oltre 900 aziende, tra cui 480 italiane e 450 saudite.

Il presidente Cugliari ha avuto modo di interloquire con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il forum si è rivelato un appuntamento cruciale per rafforzare i rapporti economici e politici tra i due Paesi, presentare opportunità di investimento in Arabia Saudita agli imprenditori italiani, favorire partnership in settori strategici (energia, mobilità, sanità, cultura, sport, agritech, digitalizzazione) e mettere in contatto aziende, investitori e istituzioni.

«L’Arabia Saudita è uno dei Paesi con più cantieri al mondo. Grande è l’attenzione verso il mercato agroalimentare, il sistema casa e della cantieristica in generale, oltre che quello delle tecnologie. Il nostro obiettivo è aumentare le esportazioni delle aziende calabresi» ha affermato Cugliari.

Attualmente, l’export verso l’Arabia della provincia di Catanzaro è dello 0,9%, pari a 1 milione 900mila euro. La provincia di Reggio Calabria esporta invece l’1,6%, per un valore di 4 milioni 600mila euro.