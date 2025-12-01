È Sybaris – Terre di Luce: lo spot di Giacomo Triglia lancia la Rete dei Musei d’Impresa della Sibaritide

Condividi

Amendolara. La Sibaritide fa rete e si promuove in TV. Grande successo per lo spot promozionale “È Sybaris – Terre di Luce”, firmato dal regista calabrese Giacomo Triglia e promosso dal GAL della Sibaritide.

Trasmesse da ieri sui canali RAI, le immagini non sono solo una vetrina turistica, ma il volto dinamico del progetto di Cooperazione Interterritoriale “Sybaris Terre di Incanto – Rete dei Musei d’Impresa” (Misura 19.3 del PSR Calabria 2014/2022).

Il progetto

Il video di Triglia, capace di catturare la luce unica della Sibaritide, racconta la sua storia millenaria e autenticità e si inserisce nella strategia del GAL di valorizzare il patrimonio culturale d’impresa come leva di sviluppo territoriale.

La Rete dei Musei d’Impresa punta a:

creare un circuito integrato tra i musei aziendali della Sibaritide e della Calabria;

tra i musei aziendali della Sibaritide e della Calabria; trasformare le storie del “saper fare” locale (agroalimentare, manifattura) in attrattori culturali e turistici ;

; potenziare l’offerta turistica destagionalizzata con esperienze legate all’identità produttiva e artigianale;

con esperienze legate all’identità produttiva e artigianale; mettere in luce le eccellenze imprenditoriali come luoghi vivi di memoria, innovazione e formazione.

Le dichiarazioni

Antonio Pomillo, presidente del GAL della Sibaritide:

«La diffusione in RAI dello spot è un tassello fondamentale del nostro impegno sulla Rete dei Musei d’Impresa. Abbiamo voluto un prodotto audiovisivo di alta qualità per dimostrare che la Sibaritide è un connubio indissolubile tra archeologia e mare e anche una terra di imprenditoria storica e innovativa. I musei d’impresa, come il Museo della Liquirizia Amarelli, sono le nostre nuove “Cattedrali del Saper Fare”, e lo spot di Giacomo Triglia ne è l’inquadratura perfetta».

Il regista Giacomo Triglia, già noto per la sua sensibilità nel raccontare le radici calabresi, ha saputo cogliere il legame tra paesaggio, storia e cultura d’impresa, trasformando lo spot in un invito visivo a esplorare il territorio attraverso i suoi molteplici strati: dalle vestigia di Sybaris al dinamismo delle aziende che hanno fatto la storia economica della regione.

Un successo nazionale

La trasmissione in RAI consolida la validità del progetto e spinge la Sibaritide a farsi conoscere a livello nazionale come destinazione di turismo culturale, storico ed esperienziale integrato.