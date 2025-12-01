Sellia Marina ricorda Giuditta Levato con dibattito e docufilm il 5 dicembre

Sellia Marina ricorda Giuditta Levato. Il 5 dicembre dibattito e docufilm
Si terrà il 5 dicembre alle ore 17 nella Sala delle Culture del Comune di Sellia Marina l’iniziativa “Calabricata 28 novembre 1946 – per ricordare Giuditta Levato”.
Giuditta Levato, contadina di Calabricata, venne uccisa incinta durante le lotte contadine del 1946. Prima vittima della lotta per il latifondo in Calabria, è oggi il simbolo del desiderio di riscatto di questa terra.
Il programma
- A coordinare l’iniziativa sarà Franco Tallarico, Segretario Provinciale Catanzaro Sinistra Italiana.
- Introdurrà i lavori Sergio Genco, presidente Auser Sant’Andrea.
- Porteranno il loro contributo:
- Eugenio Attanasio, presidente Cineteca della Calabria
- Carlo Bonifati, presidente Provinciale Auser
- Chiara Bonofiglio, vice sindaca Comune di Sellia Marina
- Rosario Bressi, presidente regionale Arci
- Maurizio Mesoraca, presidente Università Popolare Mediterranea
- Enzo Scalese, Segretario Generale CGIL Area Vasta
- Caterina Caiti, Segretaria Generale Flai Cgil Calabria
Il docufilm e la musica
Durante l’evento verrà proiettato il docufilm “Melissa 1949-1999”, a cura della Cineteca della Calabria.
Nel corso della serata la cantautrice calabrese interverrà con alcune sue ballate dedicate alle lotte contadine.
Un appuntamento che unisce memoria storica, impegno civile e cultura, per ricordare una figura simbolo come Giuditta Levato e riflettere sul valore delle lotte contadine nella storia della Calabria.