Soroptimist Lamezia e Carabinieri insieme per contrastare la violenza di genere

Lamezia Terme – Il Soroptimist Club di Lamezia Terme e i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno unito le forze per una significativa campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Anche quest’anno, infatti, il club lametino è stato al fianco dei militari dell’Arma al centro commerciale “Due Mari”, per incontrare la cittadinanza e portare avanti la campagna internazionale contro la violenza sulle donne.

L’evento si inserisce nel più ampio contesto della campagna internazionale “Orange the World”, promossa dall’ONU e sostenuta dal Soroptimist, che dedica 16 giorni di attivismo – dal 25 novembre al 10 dicembre – per dire “No” a ogni forma di violenza contro le donne.

Le socie del Soroptimist, affiancate dale donne e dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri, hanno distribuito materiale informativo sul riconoscimento dei segnali di violenza, così come hanno sottolineato l’importanza della denuncia e ricordato che non si è mai sole. Al centro dell’informazione, l’importanza di rivolgersi alle Forze dell’Ordine e di utilizzare il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522.

La partecipazione dei Carabinieri di Girifalco, guidati dal capitano Pasquale Cuzzola, ha sottolineato l’impegno istituzionale in prima linea. La loro presenza non solo garantisce sicurezza, ma offre un volto rassicurante e professionale, fondamentale per incoraggiare le vittime a rompere il silenzio e a denunciare.

“Questa campagna di sensibilizzazione al “Due Mari” – ha spiegato la presidente del club Luigina Pileggi – è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle molteplici iniziative che vedono il Soroptimist Club di Lamezia Terme e l’Arma dei Carabinieri lavorare in stretta sinergia. Il club, infatti, ha realizzato la “Stanza tutta per sé” all’interno della Caserma dei Carabinieri di Lamezia, oltre che nel Commissariato di Pubblica sicurezza della città. Si tratta di speciali aule di ascolto protetto, create per accogliere le vittime di violenza in un ambiente riservato e confortevole, essenziale per la corretta e serena raccolta delle denunce. L’iniziativa al Centro Commerciale Due Mari ha ribadito un messaggio unitario: la lotta alla violenza di genere è una responsabilità collettiva. Solo attraverso la cultura della prevenzione, l’informazione e la creazione di una rete di supporto forte tra Istituzioni e società civile è possibile costruire una comunità in cui ogni donna possa sentirsi libera e sicura”