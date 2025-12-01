Vibo Valentia capitale dei giovani: lo Youth Impact Lab porta il Dialogo UE in Calabria

Condividi

Negli scorsi giorni, Vibo Valentia ha ospitato uno degli appuntamenti più rilevanti del Dialogo dell’Unione Europea con i Giovani: lo Youth Impact Lab, che ha riunito oltre cento giovani provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle priorità delle future politiche giovanili europee.

La città calabrese, per l’occasione, si è trasformata in un laboratorio di idee e visioni per l’Europa che verrà, diventando un punto d’incontro e co-progettazione.

Il Dialogo dell’UE con i Giovani è il principale strumento attraverso cui le istituzioni europee raccolgono opinioni, bisogni e proposte delle nuove generazioni. L’evento di Vibo Valentia si inserisce nell’ambito dell’XI Ciclo, dedicato allo Youth Goal “Connettere l’UE con i Giovani”, con l’obiettivo di costruire ponti tra territori e istituzioni europee, rendendo i giovani veri protagonisti del cambiamento.

La partecipazione è stata possibile grazie a una call nazionale promossa da:

Consiglio Nazionale dei Giovani

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

Agenzia Italiana per la Gioventù

La scelta di Vibo Valentia come sede dell’iniziativa ha rappresentato un riconoscimento al lavoro dell’Associazione Valentia, protagonista attiva sul territorio nell’ambito dell’attivismo giovanile e dell’innovazione sociale.

Le dichiarazioni

Anthony Lo Bianco, presidente dell’associazione, ha espresso grande soddisfazione:

«Portare un’iniziativa europea di questo livello a Vibo Valentia non è solo un risultato organizzativo, ma un segnale forte che dimostra quanto anche il Sud sia pronto a giocare un ruolo da protagonista. I giovani hanno trovato una città preparata, accogliente e desiderosa di costruire valore attraverso il confronto».

Il lavoro dei partecipanti

Durante lo Youth Impact Lab, i giovani hanno lavorato insieme alla definizione di proposte e raccomandazioni che confluiranno ufficialmente nel percorso del Dialogo dell’UE con i Giovani, contribuendo a orientare le future strategie europee in tema di gioventù.

Un impatto duraturo

L’evento ha rappresentato un momento significativo non solo per i partecipanti, ma per l’intero territorio calabrese, che si è dimostrato capace di accogliere, coinvolgere e ispirare.

Un segnale che va oltre il singolo appuntamento e che punta a generare un impatto duraturo.