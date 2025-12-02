Aiga Lamezia Terme accende i riflettori sul Codice Rosso: “La violenza nasce dove dovrebbe esserci amore”

Condividi

Si è tenuto ieri pomeriggio, nell’Aula Garofalo del Tribunale di Lamezia Terme, l’incontro dal titolo “Autori e vittime di reato del c.d. Codice Rosso”, promosso dalla sezione Aiga di Lamezia Terme e moderato dall’Avv. Mara Larussa. All’apertura i saluti istituzionali della Dott.ssa Angelina Silvestri, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Lamezia Terme, l’Avv. Serena Perri (COA Lamezia Terme), l’Avv. Renzo Andricciola (Camera Penale di Lamezia Terme), l’Avv. Mariannina Scaramuzzino (CPO COA Lamezia Terme), la Dott.ssa Concetta Gangemi (Dirigente Commissariato di Pubblica Sicurezza) e l’Avv. Antonio Lomonaco, (Garante regionale per le vittime di violenza).

A introdurre i lavori l’Avv. Domenico Alessandro Ferrise, Presidente della Sezione AIGA Lamezia Terme, che ha evidenziato l’urgenza di una riflessione condivisa sulle criticità applicative del Codice Rosso e sulla risposta del sistema giudiziario. Protagonisti della sessione tecnica l’Avv. Luigi Bartolomeo Terzo, neoeletto Presidente Nazionale AIGA, e la Prof.ssa Simonetta Costanzo, psicoanalista, criminologa e docente Unical. Entrambi hanno sottolineato come la normativa, pur essendo uno strumento essenziale di tutela, non possa bastare senza un deciso investimento culturale: l’educazione affettiva sin dall’infanzia diventa l’argine più efficace contro la violenza.

Nel corso del confronto sono stati analizzati i tre principali ambiti previsti dal Codice Rosso – violenza fisica, psicologica ed economica – con dati che confermano un quadro allarmante: la maggior parte dei femminicidi in Italia viene consumata in ambito familiare o da persone legate sentimentalmente alla vittima, superando per numero i morti per reati di mafia. Un dato che ribalta lo stereotipo del “nemico esterno” e illumina il dramma delle violenze domestiche, spesso annunciate da segnali sottovalutati e da campanelli di allarme inascoltati.

La giornata si è conclusa con un riconoscimento simbolico da parte della Sezione Aiga di Lamezia Terme che ha conferito al Presidente Nazionale AIGA l’Avv. Luigi Bartolomeo Terzo il titolo di socio d’onore, per l’impegno profuso in questi anni e per la vicinanza da sempre dimostrata alla sezione, non a caso scelta proprio come prima tappa ufficiale del proprio mandato.