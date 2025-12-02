HapuEditore

Lamezia, presentazione del progetto regionale ‘Chiediti se sono felice’ il 3 dicembre con 10mila studenti coinvolti
Attualità

Lamezia, presentazione del progetto regionale ‘Chiediti se sono felice’ il 3 dicembre con 10mila studenti coinvolti

02 Dic 2025
HapuLab
Condividi

In occasione della Giornata mondiale della Disabilità, il 3 dicembre alle ore 9.30, nell’Auditorium del Polo Liceale “Fiorentino-Campanella” di Lamezia Terme, verrà presentato il progetto scolastico “Chiediti se sono felice”, ideato e promosso dall’associazione “Il Dono – Volontariato Regionale Trapiantati Epatici”, guidata da Alfonso Toscano.

L’iniziativa coinvolgerà 10mila studenti calabresi che, da gennaio a maggio 2026, parteciperanno a incontri dedicati a:

  • prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo
  • lotta alle dipendenze e ai comportamenti a rischio
  • riflessione su disagio emotivo e comportamentale
  • promozione dell’inclusione sociale e del rapporto scuola-famiglia
  • sensibilizzazione sulla donazione degli organi

Collaborazioni e presenze istituzionali
Il progetto gode della collaborazione di:

  • Polizia di Stato di Catanzaro
  • Prefettura di Catanzaro
  • Regione Calabria
  • Asp di Catanzaro

All’incontro parteciperanno autorevoli personalità delle istituzioni e delle forze dell’ordine, insieme a testimoni nazionali dello sport e del ballo legati al mondo della disabilità.

Tra i presenti:

  • Luigi Guerrieri, Capo di Gabinetto della Prefettura di Catanzaro
  • Giuseppe Linares, Questore di Catanzaro
  • Luigia Spinelli, Procuratore Aggiunto di Latina
  • Davide Ghinolfi, direttore UOC Chirurgia epatica e trapianto di fegato AOU Pisana

Porteranno il loro saluto:

  • Annamaria Stanganelli, già Garante regionale della Salute
  • Giovanna Russo, Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
  • Ernesto Siclari, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
  • Antonello Scagliola, presidente Comitato paralimpico Calabria

Lamezia, presentazione del progetto regionale ‘Chiediti se sono felice’ il 3 dicembre con 10mila studenti coinvoltiGli artisti
Sul palco si esibiranno:

  • i ballerini paralimpici Giusi Sbaglio e Giuseppe Guercio, reduci da Ballando con le Stelle
  • la campionessa paralimpica di Triathlon Anna Barbaro

A condurre l’evento saranno le giornaliste Tiziana Bagnato e Luigina Pileggi.

Un appuntamento che unisce scuola, istituzioni, sport e arte per promuovere inclusione, solidarietà e consapevolezza tra le nuove generazioni.


Condividi