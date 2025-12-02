Lamezia, presentazione del progetto regionale ‘Chiediti se sono felice’ il 3 dicembre con 10mila studenti coinvolti

In occasione della Giornata mondiale della Disabilità, il 3 dicembre alle ore 9.30, nell’Auditorium del Polo Liceale “Fiorentino-Campanella” di Lamezia Terme, verrà presentato il progetto scolastico “Chiediti se sono felice”, ideato e promosso dall’associazione “Il Dono – Volontariato Regionale Trapiantati Epatici”, guidata da Alfonso Toscano.
L’iniziativa coinvolgerà 10mila studenti calabresi che, da gennaio a maggio 2026, parteciperanno a incontri dedicati a:
- prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo
- lotta alle dipendenze e ai comportamenti a rischio
- riflessione su disagio emotivo e comportamentale
- promozione dell’inclusione sociale e del rapporto scuola-famiglia
- sensibilizzazione sulla donazione degli organi
Collaborazioni e presenze istituzionali
Il progetto gode della collaborazione di:
- Polizia di Stato di Catanzaro
- Prefettura di Catanzaro
- Regione Calabria
- Asp di Catanzaro
All’incontro parteciperanno autorevoli personalità delle istituzioni e delle forze dell’ordine, insieme a testimoni nazionali dello sport e del ballo legati al mondo della disabilità.
Tra i presenti:
- Luigi Guerrieri, Capo di Gabinetto della Prefettura di Catanzaro
- Giuseppe Linares, Questore di Catanzaro
- Luigia Spinelli, Procuratore Aggiunto di Latina
- Davide Ghinolfi, direttore UOC Chirurgia epatica e trapianto di fegato AOU Pisana
Porteranno il loro saluto:
- Annamaria Stanganelli, già Garante regionale della Salute
- Giovanna Russo, Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
- Ernesto Siclari, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
- Antonello Scagliola, presidente Comitato paralimpico Calabria
Gli artisti
Sul palco si esibiranno:
- i ballerini paralimpici Giusi Sbaglio e Giuseppe Guercio, reduci da Ballando con le Stelle
- la campionessa paralimpica di Triathlon Anna Barbaro
A condurre l’evento saranno le giornaliste Tiziana Bagnato e Luigina Pileggi.
Un appuntamento che unisce scuola, istituzioni, sport e arte per promuovere inclusione, solidarietà e consapevolezza tra le nuove generazioni.