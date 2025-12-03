Catanzaro: Festival delle DiversAbilità presenta il progetto ‘Lavorando Includendo’ il 4 dicembre 2025

Condividi

Il Festival delle DiversAbilità, promosso e organizzato dall’associazione Afrodite presieduta da Annarita Palaia, torna con un nuovo importante appuntamento dedicato al tema del lavoro e dei diritti.

Domani, 4 dicembre, alle ore 17.00, a Catanzaro, nella sede della Camera di Commercio, si terrà l’incontro-confronto dedicato al racconto dei percorsi di inclusione lavorativa avviati nel 2025 grazie al progetto “Lavorando Includendo.”

Un’iniziativa ambiziosa che prosegue il cammino avviato dal Festival per portare la cultura “oltre i pregiudizi” e che sta compiendo sempre più passi avanti: trasformare i principi dell’inclusione in occasioni concrete di lavoro per ragazze e ragazzi con disabilità.

Il frutto di questo lavoro verrà narrato il 4 dicembre, alla presenza dei ragazzi protagonisti del progetto, le loro famiglie, rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore e delle imprese coinvolte. Sarà un momento di confronto aperto, in cui verranno raccontate esperienze, fatiche, risultati e prospettive future.

L’obiettivo è chiaro: costruire un modello virtuoso di inclusione lavorativa da estendere progressivamente a tutta la Calabria, dimostrando che l’accessibilità non è solo un tema di servizi, ma una scelta culturale ed economica che può generare valore per l’intera comunità.

Durante l’incontro saranno consegnati anche riconoscimenti speciali a coloro che hanno preso parte all’iniziativa.

Il progetto può contare sul sostegno e sulla collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui: Fondazione Banca Montepaone, Fondazione Politeama, OIKOS – Centro per lo Sviluppo Umano Integrale dei giovani, AIPD sezione di Catanzaro, Ali d’Aquila, Associazione X Fragile, Fondazione Città Solidale ETS, Associazione Stabilimenti Balneari di Soverato e i lidi partecipanti a questa prima edizione: Lido San Domenico, Lido Marinella, Lido Verdemare, Rebus Beach, Pacifico Club, Miramare, Dry Salapadu, Ristorante Macarena, Glauco Beach Club, Lido Da Saverio Beach, Lido Bikini, Lido Marechiaro.

Il Festival delle DiversAbilità conferma così la propria vocazione: non solo uno spazio di riflessione e sensibilizzazione, ma un laboratorio di buone pratiche che mettono al centro le persone e il loro diritto ad avere un ruolo attivo nella società.