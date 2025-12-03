Catanzaro ospita il 13th Joint Meeting in Pediatria e Medicina dell’Adolescenza il 5 e 6 dicembre 2025

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti scientifici più attesi nel panorama pediatrico nazionale: il 13th Joint Meeting in Pediatria e Medicina dell’Adolescenza, in programma il 5 e 6 dicembre nella Sala Convegni dell’Hotel Guglielmo.
L’evento, organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco”, vede la direzione scientifica del Dipartimento Materno-Infantile – U.O. di Pediatria guidato dal dott. Giuseppe Raiola, e del Dipartimento Ematoncologico – U.O. Ematoncologia Pediatrica diretto dalla dott.ssa Maria Concetta Galati.
Due giornate dense di contenuti, pensate per offrire a medici, professionisti sanitari, psicologi, tecnici e operatori del mondo pediatrico un aggiornamento completo sulle principali sfide cliniche, sociali e relazionali che coinvolgono bambini e adolescenti.
L’evento, presieduto dai dottori Giuseppe Raiola e Maria Concetta Galati, riunirà un ampio panel di specialisti per due giornate dedicate a endocrinologia, diabetologia, allergologia, salute mentale, nutrizione e prevenzione.
Il Comitato Scientifico, composto da Giuseppe Raiola, Maria Concetta Galati, Anna Panzino, Maria Caterina Rotella, Maria Teresa Rizzo e Francesca Cosco, ha definito un programma multidisciplinare che include workshop, letture magistrali e sessioni interattive. «Un appuntamento che rafforza la rete tra ospedale e territorio e punta a migliorare la presa in carico dei bambini e degli adolescenti», sottolinea Raiola.
Tra i temi che verranno affrontati:
- Endocrinologia pediatrica e dell’adolescenza (pubertà precoci, terapie con GH e LAGH)
- Diabetologia ed endocrinologia metabolica (obesità, insulino-resistenza, alterazioni tiroidee)
- Epatologia, gastroenterologia e nutrizione (disturbi alimentari, celiachia, vomito ciclico, sindrome di Alagille, ipertensione portale)
- Allergologia pediatrica (anafilassi, allergie ai farmaci e alimentari)
- Vaccinazioni e prevenzione (nuovi scenari sul VRS, screening neonatale, gestione infermieristica delle cronicità)
- Temi attuali (ambiente, salute mentale, adolescenza in urgenza, salute riproduttiva)
Il convegno assegna 13 crediti ECM e vede un ampio comitato scientifico composto da professionisti della rete pediatrica calabrese e nazionale.
Nella presentazione ufficiale del programma, il presidente del meeting, dott. Giuseppe Raiola, sottolinea il valore formativo e umano dell’iniziativa: «Le sessioni sono pensate per fornire strumenti concreti alla pratica clinica quotidiana, mettendo insieme ospedali e territorio in un’unica visione. La pediatria richiede sguardi multipli, capacità di ascolto e una profonda sensibilità sociale».
Il meeting sarà inaugurato da due workshop: “Il dolore in pediatria” e “Update di chirurgia pediatrica”, con casi clinici e nuove tecnologie.
Il convegno è gratuito e prevede la partecipazione di 100 professionisti tra medici, tecnici sanitari, infermieri, psicologi, dietisti, educatori e operatori della neuropsicomotricità.