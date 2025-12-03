Catanzaro ospita il 13th Joint Meeting in Pediatria e Medicina dell’Adolescenza il 5 e 6 dicembre 2025

Condividi

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti scientifici più attesi nel panorama pediatrico nazionale: il 13th Joint Meeting in Pediatria e Medicina dell’Adolescenza, in programma il 5 e 6 dicembre nella Sala Convegni dell’Hotel Guglielmo.

L’evento, organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco”, vede la direzione scientifica del Dipartimento Materno-Infantile – U.O. di Pediatria guidato dal dott. Giuseppe Raiola, e del Dipartimento Ematoncologico – U.O. Ematoncologia Pediatrica diretto dalla dott.ssa Maria Concetta Galati.

Due giornate dense di contenuti, pensate per offrire a medici, professionisti sanitari, psicologi, tecnici e operatori del mondo pediatrico un aggiornamento completo sulle principali sfide cliniche, sociali e relazionali che coinvolgono bambini e adolescenti.

L’evento, presieduto dai dottori Giuseppe Raiola e Maria Concetta Galati, riunirà un ampio panel di specialisti per due giornate dedicate a endocrinologia, diabetologia, allergologia, salute mentale, nutrizione e prevenzione.

Il Comitato Scientifico, composto da Giuseppe Raiola, Maria Concetta Galati, Anna Panzino, Maria Caterina Rotella, Maria Teresa Rizzo e Francesca Cosco, ha definito un programma multidisciplinare che include workshop, letture magistrali e sessioni interattive. «Un appuntamento che rafforza la rete tra ospedale e territorio e punta a migliorare la presa in carico dei bambini e degli adolescenti», sottolinea Raiola.

Tra i temi che verranno affrontati:

Endocrinologia pediatrica e dell’adolescenza (pubertà precoci, terapie con GH e LAGH)

(pubertà precoci, terapie con GH e LAGH) Diabetologia ed endocrinologia metabolica (obesità, insulino-resistenza, alterazioni tiroidee)

(obesità, insulino-resistenza, alterazioni tiroidee) Epatologia, gastroenterologia e nutrizione (disturbi alimentari, celiachia, vomito ciclico, sindrome di Alagille, ipertensione portale)

(disturbi alimentari, celiachia, vomito ciclico, sindrome di Alagille, ipertensione portale) Allergologia pediatrica (anafilassi, allergie ai farmaci e alimentari)

(anafilassi, allergie ai farmaci e alimentari) Vaccinazioni e prevenzione (nuovi scenari sul VRS, screening neonatale, gestione infermieristica delle cronicità)

(nuovi scenari sul VRS, screening neonatale, gestione infermieristica delle cronicità) Temi attuali (ambiente, salute mentale, adolescenza in urgenza, salute riproduttiva)

Il convegno assegna 13 crediti ECM e vede un ampio comitato scientifico composto da professionisti della rete pediatrica calabrese e nazionale.

Nella presentazione ufficiale del programma, il presidente del meeting, dott. Giuseppe Raiola, sottolinea il valore formativo e umano dell’iniziativa: «Le sessioni sono pensate per fornire strumenti concreti alla pratica clinica quotidiana, mettendo insieme ospedali e territorio in un’unica visione. La pediatria richiede sguardi multipli, capacità di ascolto e una profonda sensibilità sociale».

Il meeting sarà inaugurato da due workshop: “Il dolore in pediatria” e “Update di chirurgia pediatrica”, con casi clinici e nuove tecnologie.

Il convegno è gratuito e prevede la partecipazione di 100 professionisti tra medici, tecnici sanitari, infermieri, psicologi, dietisti, educatori e operatori della neuropsicomotricità.