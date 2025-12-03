Lamezia, presentazione del libro ‘Oltre la paura – Maria Elisabeth figlia di femminicidio’ il 6 dicembre

Condividi

Sabato 6 Dicembre alle ore 18, presso il Punto d’Incontro “Il Piccolo” a piazza Mazzini, si terrà la presentazione del libro “Oltre la paura – Maria Elisabeth figlia di femminicidio” di Letizia Varano. L’evento rientra nella tredicesima edizione del Premio Muricello.

Il volume, edito da Iod, ripercorre il dolore e il destino dei figli di femminicidio tramite la testimonianza di Maria Elisabeth Rosanò, la cui madre venne uccisa dal padre quando lei aveva solo 4 anni. Il libro esplora il trauma e il percorso di resilienza e rinascita della protagonista, che trasformando il dolore in un messaggio di forza, propone una prospettiva inedita sul femminicidio: quella di una vittima indiretta che sopravvive alla violenza.

Dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura di Lamezia Terme Annalisa Spinelli e l’introduzione del presidente dell’associazione Muricello Antonio Chieffallo, la giornalista Tiziana Bagnato converserà, oltre che con l’autrice e la protagonista del volume, con la scrittrice e coordinatrice del Movimento Agende Rosse Gruppo Prov. Catanzaro Silvia Camerino e con l’attivista del Movimento Agende Rosse Gruppo Prov. Catanzaro Daniela Lucia.