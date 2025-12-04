HapuEditore

Incontro culturale sulla musica rock all’IC “Don L. Milani” di Martirano
Attualità

Incontro culturale sulla musica rock all’IC “Don L. Milani” di Martirano

04 Dic 2025
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

Nei giorni 12, 19, 27 novembre e 2 dicembre, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Martirano hanno vissuto un’esperienza culturale unica: un incontro con il critico musicale Francesco Sacco, responsabile della comunicazione dell’associazione RockOn di Martirano Lombardo, il maestro Vittorio Lanzo, presidente della medesima associazione e il musicista Antonio Rende.

L’iniziativa, coordinata dalla dott.ssa Margherita Marrelli, docente funzione strumentale, si è svolta sotto forma di lezione-concerto, durante la quale gli studenti, attenti e curiosi, dei plessi di Martirano, San Mango d’Aquino, Motta S. Lucia, Conflenti e Martirano Lombardo hanno assistito non solo al racconto sulle origini del rock’n’roll e delle sue principali evoluzioni, ma hanno anche potuto ascoltare brani eseguiti dal vivo dai musicisti, alternando così momenti di ascolto a spiegazioni didattiche. Le alunne e gli alunni hanno così potuto conoscere da vicino lo strumento più rappresentativo del rock’n’roll, la chitarra, e comprendere il significato del fare musica. Il critico,  dott. Francesco Sacco, ha poi saputo coinvolgere il giovane pubblico con passione e competenza, presentando un genere che è patrimonio culturale mondiale, sapendo unire teoria e pratica, tecnica e sensibilità.

L’incontro, occasione preziosa di arricchimento e ispirazione per gli studenti, ha rappresentato un ponte tra scuola e territorio, tra educazione e cultura, testimoniando l’importanza della collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà artistiche e associative locali. Importanti ringraziamenti vanno in primis al Dirigente Scolastico, prof.ssa Manuela Maletta, che ha accolto con entusiasmo la proposta progettuale, a tutti i Sindaci dei comuni interessati per la disponibilità del servizio di trasporto, laddove necessario, alla funzione strumentale dell’AREA 3, dott.ssa Margherita Marrelli, al critico Francesco Sacco, al maestro Vittorio Lanzo e al musicista Antonio Rende per la disponibilità, la professionalità e l’energia con cui hanno arricchito la mattinata scolastica. La musica, ancora una volta, si è dimostrata un linguaggio universale capace di unire ed educare, un’arte che arricchisce la vita quotidiana e che, anche a scuola, contribuisce allo sviluppo globale degli individui.


Condividi