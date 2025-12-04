Lamezia, il 5 dicembre commemorazione per i ciclisti tragicamente scomparsi e appello alla sicurezza stradale

Condividi

Il Comune di Lamezia Terme comunica che venerdì 5 dicembre, alle ore 12:00, si terrà una cerimonia commemorativa in ricordo degli otto ciclisti della nostra comunità, tragicamente scomparsi nell’incidente stradale del 5 dicembre 2010.

La cerimonia avrà luogo presso la stele commemorativa situata lungo la Strada Statale 18, nel luogo dell’incidente, per sottolineare l’importanza cruciale della sicurezza stradale e l’inderogabile necessità di tutela per tutti gli utenti della strada, in particolare per i più vulnerabili.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito invito a tutta la cittadinanza, alle associazioni sportive, alle forze dell’ordine a partecipare a questo momento di raccoglimento, memoria e riflessione condivisa.

E’ l’occasione per onorare la memoria delle vittime e, al contempo, rinnovare l’impegno collettivo per mantenere alta l’attenzione sul tema della prevenzione degli incidenti e promuovere una cultura del rispetto e della prudenza reciproca sulle nostre strade.