Motori Senza Confini: a Catanzaro 4.000 visitatori in 14 giorni per la mostra di collezionismo automobilistico

La mostra dedicata al collezionismo automobilistico “Motori Senza Confini” si è conclusa lasciando un segno profondo nel cuore della città di Catanzaro e in tutta la Calabria. In soli 14 giorni, l’esposizione allestita all’Ex Stac ha accolto circa 4.000 visitatori provenienti da tutta la regione, molti dei quali hanno espresso il desiderio che l’allestimento potesse trasformarsi in una realtà permanente, come un vero e proprio museo-salotto dedicato ai motori.

Il progetto ha generato un’onda di entusiasmo che ha superato le aspettative: oltre 200.000 visualizzazioni sui social testimoniano la forte curiosità e il coinvolgimento del pubblico, confermando quanto il territorio avesse bisogno di stimoli culturali ed energia positiva.

Fin dal primo giorno, non solo appassionati ma anche tanti curiosi si sono immersi in un percorso emozionale tra oltre 250 modelli in scala, suddivisi in quattro sezioni tematiche e arricchiti da suoni, atmosfere e un video narrativo dedicato alla nascita del progetto.

«Sono profondamente soddisfatto di questo straordinario risultato – afferma Alfonso Serrao, medico, collezionista e fondatore dell’associazione “Motori Senza Confini”. – I numeri e i commenti scaturiti da questa mostra rappresentano una risposta che va oltre ogni aspettativa. Ma ciò che più mi emoziona è vedere come questo progetto sia diventato un’esperienza condivisa, capace di unire generazioni diverse attraverso la passione per l’automobilismo».

Elemento distintivo dell’iniziativa è stata anche la dimensione solidale: il catalogo ufficiale della mostra contribuirà a sostenere l’associazione Acsa & Ste Onlus, destinando parte del ricavato ai bambini del reparto di Ematoncologia Pediatrica dell’AOU “Dulbecco” – Presidio Ciaccio di Catanzaro.

Patrocinata dal Comune di Catanzaro e dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, la mostra ha coinvolto anche scuole e studenti attraverso visite pensate per avvicinare i più giovani alla storia, alla creatività e alla tecnica automobilistica.

Il format, che unisce memoria, innovazione, passione e cultura, si è rivelato vincente e destinato a crescere, con tantissime richieste provenienti da tutta la Calabria. L’associazione invita il pubblico a seguire i prossimi progetti su motorisenzaconfini.it e sui canali social Facebook e Instagram.