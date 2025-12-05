Lamezia, al via la Stagione dell’Orientamento 2026-27 al Polo Liceale ‘Campanella Fiorentino’

Condividi

Il Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme, diretto dalla Dott.ssa Susanna Mustari, dà ufficialmente avvio alla Stagione dell’Orientamento per l’anno scolastico 2026-27, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie. L’obiettivo è offrire un percorso di scelta consapevole, chiaro e completo, attraverso attività mirate, incontri informativi e momenti di confronto diretto con la comunità scolastica.

«A partire da dicembre, il Polo organizzerà laboratori disciplinari, open week e open day nelle tre sedi dell’Istituto» dichiara la Prof.ssa Lina Serra, referente dell’Orientamento, «durante i quali sarà possibile esplorare da vicino l’offerta formativa, conoscere i progetti attivi e dialogare con docenti e studenti».

L’offerta formativa del Polo è ampia e articolata:

Liceo Classico con curvatura biomedica

con curvatura biomedica Liceo delle Scienze Umane e opzione Economico-Sociale

e opzione Liceo del Made in Italy , che valorizza creatività e cultura produttiva italiana

, che valorizza creatività e cultura produttiva italiana Liceo Linguistico , con tre lingue straniere e percorso Esabac per il doppio diploma italo-francese

, con tre lingue straniere e percorso per il doppio diploma italo-francese Liceo Musicale e Liceo Coreutico , con Orchestra e Corpo di Ballo protagonisti di eventi e rassegne

e , con Orchestra e Corpo di Ballo protagonisti di eventi e rassegne Liceo Artistico , dedicato alle discipline visive, plastiche e grafiche

, dedicato alle discipline visive, plastiche e grafiche Corso serale, per conciliare studio e impegni personali o lavorativi

Il Polo arricchisce la proposta con esperienze Erasmus+ e Intercultura, valorizzazione delle eccellenze (Certamen, Olimpiadi di Filosofia, Italiano e Matematica, Debate), e con la redazione della rivista d’Istituto “Pleiadi”, laboratorio di scrittura e ricerca.

Grande attenzione è dedicata anche al teatro nella didattica, riconosciuto come strumento formativo, e ai percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, personalizzati per ciascun indirizzo in collaborazione con enti e realtà professionali del territorio.

«Orientare significa accompagnare, ascoltare, sostenere» conclude la Dirigente Mustari, «il nostro Polo Liceale si impegna ogni giorno per offrire agli studenti un ambiente stimolante, inclusivo e ricco di opportunità».

Calendario Orientamento

Open Week : dal 9 al 12 dicembre 2025, ore 15:00-18:00, con attività laboratoriali e visite guidate

: dal 9 al 12 dicembre 2025, ore 15:00-18:00, con attività laboratoriali e visite guidate Open Day: venerdì 12 dicembre 2025, ore 15:00-19:00, presso la sede Centrale, con laboratori e supporto personalizzato

Un’occasione preziosa per scoprire, orientarsi e immaginare il proprio avvenire al Polo Liceale “Campanella Fiorentino”, un vero crocevia di arti, culture e opportunità.