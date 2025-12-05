Lamezia, successo per l’iniziativa ‘Clementine antiviolenza’ del Soroptimist Club contro la violenza di genere

Condividi

Giornata di solidarietà e sensibilizzazione contro la violenza a Lamezia Terme. La comunità lametina ha risposto con grande generosità all’appello del Soroptimist Club Lamezia Terme, che ha organizzato l’evento “Clementine antiviolenza” contro la violenza di genere. L’iniziativa, svoltasi su corso Numistrano, ha unito solidarietà e l’eccellenza dei prodotti agricoli calabresi per una causa fondamentale: sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi a sostegno delle donne vittime di violenza.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità della socia Giuseppina Mangani e dell’Azienda Agricola Mangani Umberto dei F.lli Mangani, che hanno offerto le clementine al club lametino, e al contributo del Consorzio Coppi nella persona del presidente Pierluigi Taccone. Il ricavato delle offerte sarà destinato alle donne vittime di violenza e alle campagne informative per prevenire e contrastare la violenza di genere.

Le clementine, frutto della nostra terra e simbolo della Calabria, diventano così un veicolo di solidarietà, ricordando che la lotta alla violenza sulle donne richiede l’impegno quotidiano dell’intera collettività.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto “Orange the World”, i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, che il Soroptimist Club Lamezia Terme porta avanti da anni in città, illuminando di arancione monumenti e promuovendo iniziative in collaborazione con scuole e forze dell’ordine, rafforzando il messaggio di una comunità unita nel dire “NO” a ogni forma di violenza.

«L’unione è la nostra forza – ha detto la presidente del Soroptimist Club di Lamezia Terme, Luigina Pileggi – per questo ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e incoraggiato. Continuare in questo impegno è essenziale per costruire una società basata sul rispetto».